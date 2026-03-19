Προέχει η προστασία

19 Μαρ. 2026 7:00
Pelop News

Η καθολική απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανηλίκους αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προστασία της δημόσιας υγείας και την πρόληψη εθισμών από νεαρή ηλικία.
Η χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, διασφαλίζει την πιστοποίηση ηλικίας χωρίς παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ενώ το Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων επιτρέπει πλήρη χαρτογράφηση της αγοράς και στοχευμένους ελέγχους.
Τα νέα μέτρα προάγουν την υπευθυνότητα των πωλητών και περιορίζουν την παραβατικότητα, καθιστώντας την προστασία των παιδιών προτεραιότητα, ενώ οι ποινικές κυρώσεις για παραβάτες εξασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων και την αποτελεσματική εφαρμογή τους στην πράξη.

