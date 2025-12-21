Προειδοποίηση για έξαρση γρίπης στις γιορτές: Ευπαθείς ομάδες σε μεγαλύτερο κίνδυνο, τι συστήνουν οι ειδικοί

Οι υγειονομικές αρχές της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς η εποχική γρίπη παρουσιάζει νωρίτερη και εντονότερη δραστηριότητα φέτος, με τον υποκλάδο Κ του ιού A(H3N2) να έχει ανιχνευθεί και στην Ελλάδα.

Η δραστηριότητα της γρίπης ξεκίνησε περίπου τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους, ενώ παρόμοια εικόνα καταγράφεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το συγκεκριμένο στέλεχος κυριαρχεί στην Ευρώπη, φτάνοντας μέχρι και το 90% των επιβεβαιωμένων περιστατικών, χωρίς ωστόσο ενδείξεις για βαρύτερη νόσο στον γενικό πληθυσμό.

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, επισημαίνει ότι η ταχύτερη διασπορά του υποκλάδου Κ αυξάνει το φορτίο στα συστήματα υγείας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντιμετωπίζει σημαντική πίεση από την αύξηση νοσηλειών, κυρίως σε ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Η εορταστική περίοδος, με τις συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους, τα ταξίδια και την ενισχυμένη κοινωνική κινητικότητα, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για περαιτέρω μετάδοση αναπνευστικών ιών. Οι ειδικοί προβλέπουν απότομη αύξηση κρουσμάτων τις επόμενες εβδομάδες, με τις νοσηλείες να ακολουθούν συνήθως μετά το πέρας των γιορτών.

Ο κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών, όπως πνευμονία ή επιδείνωση χρόνιων παθήσεων, είναι υψηλότερος για άτομα άνω των 60 ετών, ασθενείς με καρδιαγγειακά, πνευμονικά ή μεταβολικά νοσήματα, ανοσοκατεσταλμένους, εγκύους και παιδιά κάτω των 5 ετών.

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός αποτελεί το κύριο μέτρο πρόληψης, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο βαριάς νόσησης ακόμη και αν πραγματοποιηθεί εντός της σεζόν. Στην Ελλάδα παρέχεται δωρεάν για τις ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων ενισχυμένων σκευασμάτων για ηλικιωμένους και ρινικού εμβολίου για παιδιά.

Επιπλέον, συνιστώνται η σχολαστική υγιεινή χεριών, ο επαρκής αερισμός χώρων, η απομόνωση σε περίπτωση συμπτωμάτων, η χρήση μάσκας σε συνωστισμένους εσωτερικούς χώρους και η έγκαιρη ιατρική συμβουλή για επιδείνωση. Σε ομάδες υψηλού κινδύνου ενδείκνυται άμεση χορήγηση αντιϊικής θεραπείας με εμφάνιση συμπτωμάτων.

Διατίθενται επίσης διαγνωστικά τεστ για διαφοροδιάγνωση γρίπης, COVID-19 και RSV.

Η κα Ψαλτοπούλου υπογραμμίζει ότι η τήρηση των μέτρων κατά τις γιορτές μπορεί να περιορίσει τη διασπορά και να προστατεύσει τόσο τις ευάλωτες ομάδες όσο και το σύστημα υγείας.

