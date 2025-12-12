Πρόγραμμα Εφημερευόντων Ιατρών Δεκεμβρίου 2025 στην Πάτρα

Το πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών για τον Δεκέμβριο 2025 ανακοινώθηκε και αφορά τις ημέρες αυξημένης ζήτησης, κυρίως τα Σαββατοκύριακα και τις εορταστικές αργίες. Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις ειδικότητες και τα ιατρεία που θα λειτουργούν, προκειμένου να εξυπηρετηθούν άμεσα σε περίπτωση ανάγκης.

13–14 Δεκεμβρίου (7 π.μ. Σαββάτου – 7 π.μ. Δευτέρας)

Αγγειοχειρουργοί

• Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος – Μαιζώνος 20-22, Πάτρα – Τ. 2614008649, 6932295107

Καριδιολόγοι

• Ανδρικόπουλος Βλάσιος – Τ. 6936901845, 2610621612

Παθολόγοι

• Μοσχωνάς Ιωάννης – Τ. 6977822926, 2610322094

Οφθαλμίατροι

• Τριλίβας Ιωάννης – Μαιζώνος 48, Πάτρα – Τ. 2613023088

Παιδίατροι

• Ζαφειροπούλου Χρυσή – Γούναρη 21-23, Πάτρα – Τ. 6939243304

Πνευμονολόγοι

• Μαυρομμάτης Συμεών – Πατρέως 58-62, Πάτρα – Τ. 6932380505

Ουρολόγοι

• Κωστόπουλος Αλκιβιάδης – Ακρωτηρίου 10, Πάτρα – Τ. 6977246422

Νεφρολόγοι

• Τρίγκα Κωνσταντίνα – Κορίνθου 275, Πάτρα – Τ. 6974192118

Πυρηνικοί Ιατροί

• Βιορμονική – Μαστοράκου Άννα – Κορίνθου 210–212, Πάτρα – Τ. 2610275556

Ανοιχτό μόνο Σάββατο 10:00–14:00

20–21 Δεκεμβρίου (7 π.μ. Σαββάτου – 7 π.μ. Δευτέρας)

Αγγειοχειρουργοί

• Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος – Μαιζώνος 20-22 – Τ. 2614008649, 6932295107

Καριδιολόγοι

• Ανδρικόπουλος Βλάσιος – Τ. 6936901845, 2610621612

Παθολόγοι

• Μουστόγιαννη Βασιλική – Ικτίνου 5 & Νοταρά, Πάτρα – Τ. 2614025132, 6948184728

Γενικοί Ιατροί

• Πράπα Δήμητρα – Ευνάρδου 8, Πάτρα – Τ. 2610630482

Οφθαλμίατροι

• Τριλίβας Ιωάννης – Μαιζώνος 48 – Τ. 2613023088

Νεφρολόγοι

• Τρίγκα Κωνσταντίνα – Κορίνθου 275 – Τ. 6974192118

Ουρολόγοι

• Κωστόπουλος Αλκιβιάδης – Ακρωτηρίου 10 – Τ. 6977246422

Παιδίατροι

• Ζαφειροπούλου Χρυσή – Γούναρη 21-23 – Τ. 6939243304

• Παπαγεωργίου Ουρανία – Κανακάρη 155-157 & Βασιλακοπούλου 33 (Βραχναίικα) – Τ. 6936594513

Πυρηνικοί Ιατροί

• Βιορμονική – Μαστοράκου Άννα – Κορίνθου 210–212 – Τ. 2610275556

Ανοιχτό μόνο Σάββατο 10:00–14:00

25–26 Δεκεμβρίου (7 π.μ. Πέμπτης – 7 π.μ. Σαββάτου)

Αγγειοχειρουργοί

• Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος – Τ. 2614008649, 6932295107

Οφθαλμίατροι

• Τριλίβας Ιωάννης – Τ. 2613023088

Παιδίατροι

• Παπαγεωργίου Ουρανία – Τ. 6936594513

Ορθοπαιδικοί

• Γιακουμάκης Σάββας – Θεσσαλονίκης 35, Πάτρα – Τ. 2614022771, 6973429183

Ουρολόγοι

• Κωστόπουλος Αλκιβιάδης – Τ. 6977246422

27–28 Δεκεμβρίου (7 π.μ. Σαββάτου – 7 π.μ. Δευτέρας)

Αγγειοχειρουργοί

• Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος – Τ. 2614008649, 6932295107

Καριδιολόγοι

• Ανδρικόπουλος Βλάσιος – Τ. 6936901845, 2610621612

Οφθαλμίατροι

• Τριλίβας Ιωάννης – Τ. 2613023088

Ορθοπαιδικοί

• Γιακουμάκης Σάββας – Τ. 2614022771, 6973429183

Παιδίατροι

• Παπαγεωργίου Ουρανία – Τ. 6936594513

Ουρολόγοι

• Κωστόπουλος Αλκιβιάδης – Τ. 6977246422

