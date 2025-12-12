Πρόγραμμα Εφημερευόντων Ιατρών Δεκεμβρίου 2025 στην Πάτρα
Αναλυτικός οδηγός για τα εφημερεύοντα ιατρεία τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες του μήνα
Το πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών για τον Δεκέμβριο 2025 ανακοινώθηκε και αφορά τις ημέρες αυξημένης ζήτησης, κυρίως τα Σαββατοκύριακα και τις εορταστικές αργίες. Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις ειδικότητες και τα ιατρεία που θα λειτουργούν, προκειμένου να εξυπηρετηθούν άμεσα σε περίπτωση ανάγκης.
13–14 Δεκεμβρίου (7 π.μ. Σαββάτου – 7 π.μ. Δευτέρας)
Αγγειοχειρουργοί
• Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος – Μαιζώνος 20-22, Πάτρα – Τ. 2614008649, 6932295107
Καριδιολόγοι
• Ανδρικόπουλος Βλάσιος – Τ. 6936901845, 2610621612
Παθολόγοι
• Μοσχωνάς Ιωάννης – Τ. 6977822926, 2610322094
Οφθαλμίατροι
• Τριλίβας Ιωάννης – Μαιζώνος 48, Πάτρα – Τ. 2613023088
Παιδίατροι
• Ζαφειροπούλου Χρυσή – Γούναρη 21-23, Πάτρα – Τ. 6939243304
Πνευμονολόγοι
• Μαυρομμάτης Συμεών – Πατρέως 58-62, Πάτρα – Τ. 6932380505
Ουρολόγοι
• Κωστόπουλος Αλκιβιάδης – Ακρωτηρίου 10, Πάτρα – Τ. 6977246422
Νεφρολόγοι
• Τρίγκα Κωνσταντίνα – Κορίνθου 275, Πάτρα – Τ. 6974192118
Πυρηνικοί Ιατροί
• Βιορμονική – Μαστοράκου Άννα – Κορίνθου 210–212, Πάτρα – Τ. 2610275556
Ανοιχτό μόνο Σάββατο 10:00–14:00
20–21 Δεκεμβρίου (7 π.μ. Σαββάτου – 7 π.μ. Δευτέρας)
Αγγειοχειρουργοί
• Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος – Μαιζώνος 20-22 – Τ. 2614008649, 6932295107
Καριδιολόγοι
• Ανδρικόπουλος Βλάσιος – Τ. 6936901845, 2610621612
Παθολόγοι
• Μουστόγιαννη Βασιλική – Ικτίνου 5 & Νοταρά, Πάτρα – Τ. 2614025132, 6948184728
Γενικοί Ιατροί
• Πράπα Δήμητρα – Ευνάρδου 8, Πάτρα – Τ. 2610630482
Οφθαλμίατροι
• Τριλίβας Ιωάννης – Μαιζώνος 48 – Τ. 2613023088
Νεφρολόγοι
• Τρίγκα Κωνσταντίνα – Κορίνθου 275 – Τ. 6974192118
Ουρολόγοι
• Κωστόπουλος Αλκιβιάδης – Ακρωτηρίου 10 – Τ. 6977246422
Παιδίατροι
• Ζαφειροπούλου Χρυσή – Γούναρη 21-23 – Τ. 6939243304
• Παπαγεωργίου Ουρανία – Κανακάρη 155-157 & Βασιλακοπούλου 33 (Βραχναίικα) – Τ. 6936594513
Πυρηνικοί Ιατροί
• Βιορμονική – Μαστοράκου Άννα – Κορίνθου 210–212 – Τ. 2610275556
Ανοιχτό μόνο Σάββατο 10:00–14:00
25–26 Δεκεμβρίου (7 π.μ. Πέμπτης – 7 π.μ. Σαββάτου)
Αγγειοχειρουργοί
• Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος – Τ. 2614008649, 6932295107
Οφθαλμίατροι
• Τριλίβας Ιωάννης – Τ. 2613023088
Παιδίατροι
• Παπαγεωργίου Ουρανία – Τ. 6936594513
Ορθοπαιδικοί
• Γιακουμάκης Σάββας – Θεσσαλονίκης 35, Πάτρα – Τ. 2614022771, 6973429183
Ουρολόγοι
• Κωστόπουλος Αλκιβιάδης – Τ. 6977246422
27–28 Δεκεμβρίου (7 π.μ. Σαββάτου – 7 π.μ. Δευτέρας)
Αγγειοχειρουργοί
• Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος – Τ. 2614008649, 6932295107
Καριδιολόγοι
• Ανδρικόπουλος Βλάσιος – Τ. 6936901845, 2610621612
Οφθαλμίατροι
• Τριλίβας Ιωάννης – Τ. 2613023088
Ορθοπαιδικοί
• Γιακουμάκης Σάββας – Τ. 2614022771, 6973429183
Παιδίατροι
• Παπαγεωργίου Ουρανία – Τ. 6936594513
Ουρολόγοι
• Κωστόπουλος Αλκιβιάδης – Τ. 6977246422
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News