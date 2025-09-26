Πρόγραμμα Εφημερευόντων Ιατρών στην Πάτρα – 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025

Το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025, οι πολίτες της Πάτρας θα μπορούν να απευθύνονται στους παρακάτω εφημερεύοντες ιατρούς, ανά ειδικότητα. Το πρόγραμμα ισχύει από το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 7 π.μ. έως τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 7 π.μ.

Αγγειοχειρουργοί

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα

Τηλ.: 2614008649, 6932295107

Νεφρολόγοι

Τρίγκα Κωνσταντίνα

Κορίνθου 275, 26221, Πάτρα

Τηλ.: 6974192118

Παθολόγοι

Μοσχωνάς Ιωάννης

Τηλ.: 6977822926, 2610322094 (ιατρείο)

Γιαννακόπουλος Πέτρος

Κορίνθου 251, 26221, Πάτρα

Τηλ.: 2610270141, 6944990566

Πνευμονολόγοι

Μαυρομμάτης Συμεών

Πατρέως 58-62, 26221, Πάτρα

Τηλ.: 6932380505

Καρδιολόγοι

Ανδρικόπουλος Βλάσιος

Τηλ.: 6936901845, 2610621612

Οφθαλμίατροι

Τριλίβας Ιωάννης

Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 26221, Πάτρα

Τηλ.: 2613023088

Ορθοπαιδικοί

Γιακουμάκης Σάββας

Θεσσαλονίκης 35, 3ος όροφος, 26441, Πάτρα

Τηλ.: 2614022771, 6973429183

Ουρολόγοι

Κωστόπουλος Αλκιβιάδης

Ακρωτηρίου 10, 26332, Πάτρα

Τηλ.: 6977246422

Πυρηνικοί Ιατροί

Βιορμονική – Μαστοράκου Άννα

Κορίνθου 210-212, 26221, Πάτρα

Τηλ.: 2610275556

Ανοιχτό μόνο Σάββατο 10 π.μ. – 2 μ.μ.

