Πρόγραμμα Εφημερευόντων Ιατρών στην Πάτρα – 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025

Το πρόγραμμα ισχύει από το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 7 π.μ. έως τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 7 π.μ.

Πρόγραμμα Εφημερευόντων Ιατρών στην Πάτρα – 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025
26 Σεπ. 2025 11:43
Pelop News

Το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025, οι πολίτες της Πάτρας θα μπορούν να απευθύνονται στους παρακάτω εφημερεύοντες ιατρούς, ανά ειδικότητα. Το πρόγραμμα ισχύει από το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 7 π.μ. έως τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 7 π.μ.

Αγγειοχειρουργοί

  • Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
    Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
    Τηλ.: 2614008649, 6932295107

Νεφρολόγοι

  • Τρίγκα Κωνσταντίνα
    Κορίνθου 275, 26221, Πάτρα
    Τηλ.: 6974192118

Παθολόγοι

  • Μοσχωνάς Ιωάννης
    Τηλ.: 6977822926, 2610322094 (ιατρείο)

  • Γιαννακόπουλος Πέτρος
    Κορίνθου 251, 26221, Πάτρα
    Τηλ.: 2610270141, 6944990566

Πνευμονολόγοι

  • Μαυρομμάτης Συμεών
    Πατρέως 58-62, 26221, Πάτρα
    Τηλ.: 6932380505

Καρδιολόγοι

  • Ανδρικόπουλος Βλάσιος
    Τηλ.: 6936901845, 2610621612

Οφθαλμίατροι

  • Τριλίβας Ιωάννης
    Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 26221, Πάτρα
    Τηλ.: 2613023088

Ορθοπαιδικοί

  • Γιακουμάκης Σάββας
    Θεσσαλονίκης 35, 3ος όροφος, 26441, Πάτρα
    Τηλ.: 2614022771, 6973429183

Ουρολόγοι

  • Κωστόπουλος Αλκιβιάδης
    Ακρωτηρίου 10, 26332, Πάτρα
    Τηλ.: 6977246422

Πυρηνικοί Ιατροί

  • Βιορμονική – Μαστοράκου Άννα
    Κορίνθου 210-212, 26221, Πάτρα
    Τηλ.: 2610275556
    Ανοιχτό μόνο Σάββατο 10 π.μ. – 2 μ.μ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:37 Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: Ένοχη η σιωπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
14:29 Ιράν και Ρωσία υπέγραψαν συμφωνία 25 δισ. δολαρίων για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών σταθμών
14:21 Καταδίωξη από τη Βαρυμπόμπη ως το ΣΕΦ για να συλληφθούν μοτοσικλετιστές που έκαναν κόντρες
14:11 Ολυμπιακός: Επιστροφές αλλά και τρεις απόντες από το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό
14:07 Δυτική Ελλάδα: Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση από την Περιφέρεια
13:54 Παρέμβαση Βενιζέλου για τα Τέμπη: «Η τραγωδία δεν τελειώνει χωρίς κάθαρση»
13:50 Σε ποιες πόλεις εξετάζεται το σενάριο να ισχύουν περιορισμοί για βραχυχρόνια μίσθωση
13:41 Ερντογάν: «Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο και θα έχουμε συνεργασία καζάν καζάν με τους γείτονες»
13:37 Απεργία 1η Οκτωβρίου 2025: Θα λειτουργούν τα Μέσα Μεταφοράς και τα ταξί – Ποιοι συμμετέχουν
13:29 Αργεντινή: Βασάνισαν, βίασαν και σκότωσαν σε live μετάδοση μια 15χρονη και δύο 20χρονες
13:26 Φορολοταρία Σεπτεμβρίου: Δείτε αν είστε ένας από τους 556 τυχερούς – 50.000 ευρώ στον μεγάλο νικητή
13:21 Δείτε ποιες κατηγορίες παίρνουν επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο
13:13 Πάτρα: Σύγχρονη, ασφαλής παιδική χαρά στον υπαίθριο χώρο των Παλαιών Σφαγείων
13:06 Πάτρα: Το «Talks» αλλάζει χέρια και περνά σε νέο ιδιοκτήτη!
13:03 Τόσο θα κοστίσει στον Ολυμπιακό ο Νιλικινά, τι πλήρωσε στην Παρτίζαν
13:00 Δάνειο – εφιάλτης που αγγίζει το 1 εκ. ευρώ στην Παναχαϊκή!
12:54 Η Πλαζ είναι έτοιμη να υποδεχτεί το patrathlon 2025
12:46 Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο – Αφορά και την Αχαΐα
12:43 Ρόδος: Συνελήφθησαν δύο νεαροί για διακίνηση κάνναβης
12:42 Πάτρα – Φωτιά στο Παναχαϊκό: Επιχειρούν 65 πυροσβέστες και 8 εναέρια – «Βρέχει» στάχτες στο κέντρο ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ