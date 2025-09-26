Πρόγραμμα Εφημερευόντων Ιατρών στην Πάτρα – 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025
Το πρόγραμμα ισχύει από το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 7 π.μ. έως τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 7 π.μ.
Το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025, οι πολίτες της Πάτρας θα μπορούν να απευθύνονται στους παρακάτω εφημερεύοντες ιατρούς, ανά ειδικότητα. Το πρόγραμμα ισχύει από το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 7 π.μ. έως τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 7 π.μ.
Αγγειοχειρουργοί
-
Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλ.: 2614008649, 6932295107
Νεφρολόγοι
-
Τρίγκα Κωνσταντίνα
Κορίνθου 275, 26221, Πάτρα
Τηλ.: 6974192118
Παθολόγοι
-
Μοσχωνάς Ιωάννης
Τηλ.: 6977822926, 2610322094 (ιατρείο)
-
Γιαννακόπουλος Πέτρος
Κορίνθου 251, 26221, Πάτρα
Τηλ.: 2610270141, 6944990566
Πνευμονολόγοι
-
Μαυρομμάτης Συμεών
Πατρέως 58-62, 26221, Πάτρα
Τηλ.: 6932380505
Καρδιολόγοι
-
Ανδρικόπουλος Βλάσιος
Τηλ.: 6936901845, 2610621612
Οφθαλμίατροι
-
Τριλίβας Ιωάννης
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 26221, Πάτρα
Τηλ.: 2613023088
Ορθοπαιδικοί
-
Γιακουμάκης Σάββας
Θεσσαλονίκης 35, 3ος όροφος, 26441, Πάτρα
Τηλ.: 2614022771, 6973429183
Ουρολόγοι
-
Κωστόπουλος Αλκιβιάδης
Ακρωτηρίου 10, 26332, Πάτρα
Τηλ.: 6977246422
Πυρηνικοί Ιατροί
-
Βιορμονική – Μαστοράκου Άννα
Κορίνθου 210-212, 26221, Πάτρα
Τηλ.: 2610275556
Ανοιχτό μόνο Σάββατο 10 π.μ. – 2 μ.μ.
