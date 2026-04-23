Πρώην παίκτης του Λαυρίου ψηφίστηκε κορυφαίος αμυντικός στη Euroleague!

Ο Άλφα Ντιαλό πήρε το βραβείο και διαδέχτηκε τον Νικ Βάιλερ-Μπαμπ.  Τερμάτισε στη 2η θέση των παικτών με τα περισσότερα κλεψίματα, μετρώντας 1,34 κλεψίματα μ.ο. έχοντας παράλληλα 11,9 πόντους και 4,4 ριμπάουντ

Πρώην παίκτης του Λαυρίου ψηφίστηκε κορυφαίος αμυντικός στη Euroleague!
23 Απρ. 2026 23:21
Μόλις δύο ημέρες μετά την ανάδειξη του Γάλλου διεθνή σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς Βικτόρ Ουεμπανιαμά σε κορυφαίο αμυντικό του NBA, ο Αμερικανός σμολ φόργουορντ της Μονακό Άλφα Ντιαλό, που παλαιότερα είχε αγωνιστεί στο Λαύριο, αναδείχτηκε κορυφαίος αμυντικός της Euroleague.

Από την 3η θέση στη σχετική ψηφοφορία, αυτή του κορυφαίου αμυντικού της Euroleague, την περσινή σεζόν o Άλφα Ντιαλό κατέλαβε την πρώτη θέση φέτος, χάρη στη ταχύτητα, τη δύναμη και το μπασκετικό IQ του. Έχοντας θητεύσει υπό την τεχνική καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, ενός προπονητή που είναι λάτρης της αμυντικής φιλοσοφίας, ο Άλφα Ντιαλό αποτέλεσε τον «μεγαλύτερο» πονοκέφαλο στα επιθετικά συστήματα των αντίπαλων τεχνικών.

Ο Άλφα Ντιαλό τερμάτισε στη 2η θέση των παικτών με τα περισσότερα κλεψίματα, μετρώντας 1,34 κλεψίματα μ.ο. Ήταν βασικός και στα 38 παιχνίδια της regular season. Και δεν έμεινε προσηλωμένος μόνο στ’ αμυντικά καθήκοντά του, αλλά έδωσε και σκορ στους Μονεγάσκους, με 11,9 πόντους μέσο όρο. Επιπρόσθετα, είχε 4,4 ριμπάουντ μ.ο. και 0,5 κοψίματα μέσο όρο ανά αγώνα.

Δεύτερος ήταν ο Νικολό Μελι της Φενερμπαχτσέ, τρίτος ο Τόμας Γουόκαπ του Ολυμπιακού και τέταρτος ο τρεις φορές «κορυφαίος αμυντικός» της Euroleague Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και τρίτος παίκτης στην Iστορία της Euroleague που αναδεικνύεται τρεις φορές καλύτερος αμυντικός (μαζί με τους Δημήτρη Διαμαντίδη που έχει αναδειχτεί κορυφαίος αμυντικός 6 φορές εκ των οποίων οι 5 διαδοχικές και τον Κάιλ Χάινς που έχει κερδίσει τον τίτλο τρεις φορές). Στην 5η θέση βρέθηκε ο Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού.

Oι κορυφαίοι αμυντικοί μίας σεζόν στην Ιστορία της Euroleague έχουν ως εξής:

2005 Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)

2006 Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)

2007 Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)

2008 Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)

2009 Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)

2010 Βίκτορ Κριάπα (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2011 Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)

2012 Αντρέι Κιριλένκο (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2013 Στέφαν Λάσμε (Παναθηναϊκός)

2014 Μπράιαν Ντάνστον (Ολυμπιακός)

2015 Μπράιαν Ντάντσον (Ολυμπιακός)

2016 Κάιλ Χάινς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2017 Άνταμ Χανγκά (Μπασκόνια)

2018 Κάιλ Χάινς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2019 Έντι Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης)

2020 –

2021 Έντι Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης)

2022 Κάιλ Χάινς (Αρμάνι Μιλάνο)

2023 Έντι Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης)

2024 Τόμας Γουόκαπ (Ολυμπιακός)

2025 Νικ Βάιλερ-Μπαμπ (Μπάγερν Μονάχου)

2026 Άλφα Ντιαλό (Μονακό)

