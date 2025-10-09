Πρωινό: Τι ειναι καλύτερο αυγά ή γιαούρτι;

Από τις δημοφιλέστερες επιλογές για πρωινό είναι τα αυγά και το γιαούρτι Και τα δύο θεωρούνται «πρωτεϊνικές βόμβες», γεμάτα ενέργεια και θρεπτικά συστατικά. Όμως υπάρχουν και σημαντικές διαφορές.

Ποιο έχει τελικά περισσότερη πρωτεΐνη; Ποιο είναι πιο χορταστικό; Και εν τέλει το πιο σημαντικό: Ποιο ταιριάζει καλύτερα στους στόχους του καθενός; Ειδικοί στο Very Well Health έκαναν τη σύγκριση και δίνουν τις απαντήσεις που χρειάζεστε για να κάνετε την καλύτερη επιλογή…

Για περισσότερη πρωτεΐνη

Αν ο στόχος σου είναι να αυξήσεις την πρόσληψη πρωτεΐνης, τότε το γιαούρτι είναι η καλύτερη επιλογή για πρωινό.

Συγκεκριμένα το γιαούρτι περιέχει 15 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα. Μια μερίδα, δηλαδή περίπου 170 γραμμάρια, παρέχει το 30% της ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας. Από την άλλη, ένα αυγό περιέχει 6,2 γραμμάρια πρωτεΐνης, δηλαδή περίπου το 12,4% της ημερήσιας ανάγκης.

Τα οφέλη του γιαουρτιού

-Είναι καλή πηγή ασβεστίου και πρωτεΐνης, που συμβάλλουν σε πιο δυνατούς μύες και οστά.

-Περιέχει λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας και πεπτίδια, τα οποία μπορεί να ενισχύουν το ανοσοποιητικό και να μειώνουν τις φλεγμονές στο έντερο.

-Είναι πλούσιο σε προβιοτικά, τα οποία προάγουν την υγεία του πεπτικού συστήματος.

-Η τακτική κατανάλωση γιαουρτιού συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 και καλύτερο έλεγχο του σωματικού βάρους.

Τα οφέλη του αυγού

-Τα αυγά είναι πλούσια σε φυλλικό οξύ, βιταμίνη D, ιώδιο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β.

-Περιέχουν χολίνη, ένα σημαντικό θρεπτικό συστατικό που συμβάλλει στην υγεία των κυττάρων, στη μνήμη, στον έλεγχο των μυών και στη διάθεση.

-Η κατανάλωση αυγών βοηθά στην ενίσχυση της μυϊκής μάζας και στη διαχείριση του βάρους.

Επιπλέον, θεωρούνται η πιο περιβαλλοντικά βιώσιμη ζωική πηγή πρωτεΐνης.

Τα αυγά και ο μύθος της χοληστερίνης

Παλιότερα θεωρούσαν ότι η κατανάλωση αυγών αυξάνει τη χοληστερίνη και τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, επειδή ο κρόκος περιέχει διατροφική χοληστερίνη. Ωστόσο, αυτό έχει πλέον αποδειχθεί λανθασμένο.

Σύγκριση διατροφικής αξίας

Το γιαούρτι έχει περισσότερη πρωτεΐνη, υδατάνθρακες και ασβέστιο, ενώ τα αυγά έχουν περισσότερη χολίνη. Και τα δύο προσφέρουν διαφορετικά, πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία που αξίζει να υπάρχουν σε μια ισορροπημένη διατροφή.

Πώς να φτιάξεις ένα ισορροπημένο πρωινό

Ούτε τα αυγά ούτε το γιαούρτι αποτελούν από μόνα τους πλήρες γεύμα. Ένα σωστό πρωινό πρέπει να περιλαμβάνει πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, υγιεινά λιπαρά και φυτικές ίνες, για σταθερή ενέργεια. Για αυτό οι ειδικοί συστήνουν ορισμένους συνδυασμούς:

Με το γιαούρτι:

-Φρούτα

-Γκρανόλα

-Βρώμη

-Ξηρούς καρπούς

-Smoothies

Τα φρούτα, οι ξηροί καρποί και η βρώμη προσθέτουν φυτικές ίνες και λειτουργούν ως πρεβιοτικά, που βοηθούν τα προβιοτικά του γιαουρτιού να παραμείνουν δραστικά για περισσότερο χρόνο.

Με τα αυγά:

-Μπέικον ή λουκάνικα

-Τυρί

-Πατάτες

-Ψωμί ολικής άλεσης

-Λαχανικά όπως σπανάκι ή ντομάτες

Να θυμάστε πως οι συνοδευτικές τροφές επηρεάζουν τη συνολική θρεπτική αξία του γεύματος. Επεξεργασμένες σάλτσες, αλλαντικά και δημητριακά πλούσια σε ζάχαρη μπορεί να μειώσουν τα οφέλη. Αντίθετα λαχανικά και φρούτα τα ενισχύουν.

Συμπερασματικά

Το ελληνικό γιαούρτι προσφέρει περισσότερη πρωτεΐνη και ασβέστιο, ενώ τα αυγά είναι πλουσιότερα σε χολίνη και βιταμίνες. Η καλύτερη επιλογή εξαρτάται από τις ανάγκες σου:

Αν θέλεις περισσότερη πρωτεΐνη και προβιοτικά διάλεξε ελληνικό γιαούρτι.

Αν προτιμάς βιταμίνες και θρεπτικά λιπαρά επέλεξε αυγά.

Ο συνδυασμός και των δύο, όμως, μπορεί να είναι το πιο έξυπνο και πλήρες πρωινό.

Πηγή: newsbeast.gr

