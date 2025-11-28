Προκαταβολή βασικής ενίσχυσης: Σήμερα οι πρώτες πληρωμές σε αγρότες, εκκρεμότητες και νέοι έλεγχοι

Η καταβολή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης πραγματοποιείται σήμερα σε 471.833 παραγωγούς, με συνολικό ύψος πληρωμών τα 363 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών. Το ποσό εμφανίζεται μειωμένο σε σύγκριση με το 2024, οπότε είχαν δοθεί 476 εκατ. ευρώ σε 527.229 δικαιούχους.

Παράλληλα, 44.343 αγρότες δεν περιλαμβάνονται στην τρέχουσα πληρωμή, καθώς οι φάκελοί τους παραμένουν σε διαδικασία ελέγχου. Όπως διευκρινίστηκε σε κοινή συνέντευξη Τύπου των Κωστή Χατζηδάκη, Κώστα Τσιάρα και Γιώργου Πιτσιλή, οι φετινές διαδικασίες υλοποιούνται βάσει των συμφωνηθέντων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ιδιαίτερη έμφαση στην επαλήθευση των στοιχείων.

Επόμενες καταβολές

Στο αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η εκταμίευση επιπλέον 538 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν:

363 εκατ. ευρώ για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης,

119 εκατ. ευρώ για δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης,

56 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση κτηνοτρόφων που επλήγησαν από ευλογιά προβάτων.

Οι συνολικές πληρωμές προς τον πρωτογενή τομέα μέχρι το τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα αγγίξουν το 1 δισ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του 2025 προβλέπει συνολικές ενισχύσεις περίπου 3,7 δισ. ευρώ.

Αγροτεμάχια εκτός ένταξης

Από τις φετινές πληρωμές έχουν εξαιρεθεί 195.900 κοφτολίβαδα από τα συνολικά 212.117 που δηλώθηκαν, λόγω ασυμφωνιών που εντοπίστηκαν μέσω δορυφορικών ελέγχων. Μετά την ολοκλήρωση των ενστάσεων και την ενημέρωση των στοιχείων, τα αγροτεμάχια που θα κριθούν επιλέξιμα θα ενταχθούν σε μεταγενέστερη φάση.

Επιπλέον, προσωρινά εκτός παραμένουν 15.116 αγροτεμάχια με κωδικούς ΚΑΕΚ σε περιοχές των Σερρών, της Δράμας και της Θεσσαλονίκης.

Δεύτερη κατανομή πόρων

Η κυβέρνηση προγραμματίζει νέα κατανομή ενισχύσεων ύστερα από την ολοκλήρωση των πληρωμών για τη βασική ενίσχυση, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, την εξισωτική αποζημίωση και τα οικολογικά σχήματα. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να ενταχθούν και 13.421 κτηνοτρόφοι, με τα ποσά να υπολογίζονται βάσει παραστατικών πώλησης και αγοράς προϊόντων και ζωοτροφών.

Νέα κριτήρια και έλεγχοι

Με βάση το μεταβατικό σύστημα που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι πλέον υποχρεωτική η αναγραφή ΑΤΑΚ σε όλα τα αγροτεμάχια και ΚΑΕΚ για εκτάσεις έως 20 στρέμματα. Οι διαδικασίες ελέγχου περιλαμβάνουν διασταύρωση με δορυφορικά δεδομένα, στοιχεία του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ, πλατφόρμα myDATA και φορολογικές δηλώσεις.

Για τις περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκαν αναντιστοιχίες –κυρίως σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη– οι παραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και υποβολής ένστασης. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα τις σχετικές διαδικασίες.

Τι αλλάζει από το 2026

Από το 2026 προβλέπονται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στο σύστημα πληρωμών, όπως:

δημιουργία ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη υψηλής ανάλυσης,

αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο επιλεξιμότητας εκτάσεων,

ηλεκτρονική σήμανση του ζωικού κεφαλαίου,

ενισχυμένοι επιτόπιοι έλεγχοι μέσω μικτών κλιμακίων.

Θα ενσωματωθούν επίσης διασταυρώσεις με το Εθνικό Κτηματολόγιο και το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

