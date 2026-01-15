Προκλητικές αναρτήσεις από Αλβανό καλλιτέχνη για την Ηγουμενίτσα – Τη χαρακτήρισε «Τσαμουριά» ΒΙΝΤΕΟ

Σε προκλητικές αναρτήσεις από το λιμάνι της Ηγουμενίτσα προχώρησε τις τελευταίες ώρες ο Αλβανός καλλιτέχνης Bledar Çakalli, παρουσιάζοντας την περιοχή ως «Τσαμουριά» και ως τμήμα του αλβανικού εδάφους.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με πλάνα από την Ηγουμενίτσα, συνοδευόμενα από τη λεζάντα «Igomenica Çamëria», καθώς και αλβανικά εθνικά σύμβολα. Στο κείμενο που συνοδεύει τις αναρτήσεις διατυπώνεται ευθέως ο ισχυρισμός ότι η περιοχή αποτελεί «αλβανικό έδαφος».

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, ο Bledar Çakalli εμφανίζεται ως υποστηρικτής του UCK, ενώ η δημόσια και ακτιβιστική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην προώθηση αυτού που αποκαλεί «εθνικό ζήτημα», στο πλαίσιο της ιδεολογίας της λεγόμενης «Μεγάλης Αλβανίας».

Οι αναρτήσεις του έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς υιοθετούν ακραία και ανιστόρητη ρητορική, αμφισβητώντας ευθέως την ελληνική κυριαρχία στην περιοχή, μέσα από συμβολισμούς και μηνύματα που έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν από εθνικιστικούς κύκλους.

