Προκλητικές αναρτήσεις από Αλβανό καλλιτέχνη για την Ηγουμενίτσα – Τη χαρακτήρισε «Τσαμουριά» ΒΙΝΤΕΟ

Αντιδράσεις προκαλούν αναρτήσεις Αλβανού καλλιτέχνη στα κοινωνικά δίκτυα, στις οποίες εμφανίζει την Ηγουμενίτσα ως «αλβανικό έδαφος», υιοθετώντας ακραία εθνικιστική ρητορική.

Προκλητικές αναρτήσεις από Αλβανό καλλιτέχνη για την Ηγουμενίτσα – Τη χαρακτήρισε «Τσαμουριά» ΒΙΝΤΕΟ
15 Ιαν. 2026 11:28
Pelop News

Σε προκλητικές αναρτήσεις από το λιμάνι της Ηγουμενίτσα προχώρησε τις τελευταίες ώρες ο Αλβανός καλλιτέχνης Bledar Çakalli, παρουσιάζοντας την περιοχή ως «Τσαμουριά» και ως τμήμα του αλβανικού εδάφους.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με πλάνα από την Ηγουμενίτσα, συνοδευόμενα από τη λεζάντα «Igomenica Çamëria», καθώς και αλβανικά εθνικά σύμβολα. Στο κείμενο που συνοδεύει τις αναρτήσεις διατυπώνεται ευθέως ο ισχυρισμός ότι η περιοχή αποτελεί «αλβανικό έδαφος».

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, ο Bledar Çakalli εμφανίζεται ως υποστηρικτής του UCK, ενώ η δημόσια και ακτιβιστική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην προώθηση αυτού που αποκαλεί «εθνικό ζήτημα», στο πλαίσιο της ιδεολογίας της λεγόμενης «Μεγάλης Αλβανίας».

Οι αναρτήσεις του έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς υιοθετούν ακραία και ανιστόρητη ρητορική, αμφισβητώντας ευθέως την ελληνική κυριαρχία στην περιοχή, μέσα από συμβολισμούς και μηνύματα που έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν από εθνικιστικούς κύκλους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:42 Με τα «σταγονομπερδέματα» συμμετέχει η ΔΕΥΑΠ στο μεγάλο καρναβάλι της Πάτρας
11:30 Προϋπολογισμός 2025: Πρωτογενές πλεόνασμα 8 δισ. ευρώ, στα 72 δισ. ευρώ οι φόροι
11:28 Προκλητικές αναρτήσεις από Αλβανό καλλιτέχνη για την Ηγουμενίτσα – Τη χαρακτήρισε «Τσαμουριά» ΒΙΝΤΕΟ
11:22 Μέτρα για την υπογεννητικότητα: Ο Δήμος Σικίνου δίνει 3.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο μετά το 2026
11:19 Παράνομα παραπήγματα στον Δήμο Πηνειού: Δύο συλλήψεις για εστίες υγειονομικού κινδύνου
11:17 Θύελλα – Παναιγιάλειος: Οδηγίες προς τους φιλάθλους
11:17 Αποστολάκης: «Θα είμαι ξανά υποψήφιος» – Χωρίς κομματική ταυτότητα προς το παρόν
11:16 Βικτώρια: Σφοδρές καταιγίδες προκαλούν καταστροφικές πλημμύρες BINTEO
11:14 Πάτρα: Στα χέρια της ΔΙΑΣ άνδρας με κάνναβη
11:10 Αιτωλικό: Χτύπησε ποδηλάτη και έφυγε – Συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα
11:06 Συνεχίζονται οι έρευνες στα Χανιά για τον 33χρονο γιατρό: Εθελοντές με εκπαιδευμένα σκυλιά στο σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητό του ΦΩΤΟ
11:05 Crew-9: Επέστρεψαν με ασφάλεια στη Γη οι τέσσερις αστροναύτες της SpaceX, προσνήωση στον Ειρηνικό ΒΙΝΤΕΟ
11:01 Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Χειμάρας – Θλίψη για τον πρώην βουλευτή και νομάρχη Φθιώτιδας
11:00 Πάτρα: «ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΑΔΕΣ» κόβουν την πίτα τους την Κυριακή
11:00 Πάτρα – Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Αναζητούν ίχνη της στην Αθήνα
10:55 Την Κυριακή η κοπή της πίτας της Πολυφωνικής Πατρών
10:48 Δήμος Πατρέων: «Τα δένδρα στη Σολωμού δεν κόπηκαν παράνομα, ήταν άρρωστα» ΦΩΤΟ
10:47 Κάτω Αχαϊα: Όταν υπάρχει διάθεση για προσφορά
10:43 Βουλή: Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου η συζήτηση για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τον αγροτικό τομέα
10:30 Ελεύθερη κίνηση οχημάτων με παρατεταγμένα τρακτέρ στην Περιμετρική Πατρών ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ