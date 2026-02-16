Προμηθέας: Ολη η σεζόν σε μια λεπτή κλωστή

Πόσο απέχει η κόλαση από τον παράδεισο στη φετινή Basket League; Δηλαδή με πόσες νίκες θα εξασφαλίσει την παραμονή της μια ομάδα και πόσες νίκες θα χρειαστεί για να μπει στα πλέι-οφ; Η απάντηση είναι απλή: Κανείς δεν ξέρει!

Απευθύναμε το σχετικό ερώτημα στον Κούρο Σεγκούρα και στον Βασίλη Ξανθιόπουλο αμέσως μετά το τέλος του προχθεσινού παιχνίδι Προμηθέας-Περιστέρι (77-84) και από τις απαντήσεις που λάβαμε, συνειδητοποιήσαμε ότι το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο μπροστά του και ότι… όλα μπορούν να συμβούν!

Σύμφωνα με τον Β. Ξανθόπουλο: «Πριν από μερικές εβδομάδες θα λέγαμε ότι αρκούν οι 7 νίκες για τη σωτηρία. Νομίζω ότι οι 8 είναι καλές – και με ισοβαθμίες ίσως – ενώ με τις 9 είναι κάποιος σίγουρος. Ομως μια ομάδα με 9 νίκες ενδεχομένως να μπορεί να μπει και στα πλέι-οφ, μπορεί, όμως, να χρειαστούν ακόμη και 11 νίκες για την 8άδα».

Από την πλευρά του, ο Κούρο Σεγκούρα έθεσε ως όριο για τα πλέι-οφ τα 10 ροζ φ.α., ενώ δεν θέλησε να μιλήσει καν περί κινδύνου παραμονής: «Με 10 περίπου νίκες, μια ομάδα θα μπει στα πλέι-οφ. Μπορεί να χρειαστούν και 9 νίκες, μπορεί, όμως και 11. Ολες οι ομάδες που κυνηγούν την 8άδα έχουν καλό ρυθμό και θα κριθούν πολλά στα μεταξύ τους παιχνίδια. Για εμάς είναι σημαντικό το ότι το Περιστέρι δεν κάλυψε το -12 του α΄ γύρου. Μπορεί να μετρήσει στο τέλος».

Σε κάθε περίπτωση, ο Προμηθέας πρέπει, πλέον, να τρέξει. Τα παιχνίδια που πρέπει να πάρει είναι συγκεκριμένα κι αν τα καταφέρει, τότε θα είναι στην 8άδα και μακριά από… κομπιουτεράκια.

