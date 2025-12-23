Προς νέο πολιτικό φορέα η Καρυστιανού – «Όχι σε παλιά πρόσωπα, όχι σε ταμπέλες» το μήνυμα

Ένα βήμα πριν από την ανακοίνωση πολιτικού εγχειρήματος φαίνεται να βρίσκεται η Μαρία Καρυστιανού, με το περιβάλλον της να σκιαγραφεί ένα σχήμα εκτός παραδοσιακών κομματικών πλαισίων, με έμφαση στη διαφάνεια, την εμπειρία και το «κοινό καλό».

23 Δεκ. 2025 14:55
Σε φάση ωρίμανσης φαίνεται να περνά το πολιτικό εγχείρημα της Μαρία Καρυστιανού, με τις δημόσιες τοποθετήσεις στενών συνεργατών της να επιβεβαιώνουν ότι το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου φορέα βρίσκεται πλέον στο τραπέζι. Χωρίς επίσημες ανακοινώσεις, αλλά με σαφή πολιτικά σήματα, το περιβάλλον της περιγράφει ένα σχήμα που φιλοδοξεί να κινηθεί έξω από τα γνώριμα κομματικά στεγανά.

Η δικηγόρος και στενή συνεργάτιδα της κ. Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία, μιλώντας στο Kontra, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συνεργασία με πρόσωπα που έχουν διατελέσει ενεργά στην πολιτική σκηνή στο παρελθόν, τονίζοντας πως αυτό αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη γραμμή. Όπως ανέφερε, το νέο εγχείρημα δεν επιδιώκει «ανακύκλωση» πολιτικών προσώπων, αλλά μια ουσιαστική ρήξη με ό,τι συμβολίζει το παλιό.

Παρότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής ανθρώπων που έχουν περάσει παλαιότερα από την πολιτική, διευκρίνισε ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία όσοι θα στελεχώσουν το σχήμα δεν θα έχουν κομματική προϊστορία. Σύμφωνα με την ίδια, υπήρξαν επανειλημμένες προσεγγίσεις από πολιτικά πρόσωπα, οι οποίες όμως αντιμετωπίστηκαν με απόλυτη σαφήνεια και χωρίς «παραθυράκια».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά στην προαναγγελθείσα «επιτροπή σοφών», η οποία, όπως είπε η κ. Γρατσία, συγκροτείται από ανθρώπους που προσήλθαν με δική τους πρωτοβουλία. Πρόκειται, όπως περιέγραψε, για προσωπικότητες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, αλλά κυρίως με αποδεδειγμένη εμπειρία από την αγορά και την επαγγελματική πράξη. Άνθρωποι που έχουν αναλάβει ευθύνες, γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα προβλήματα της καθημερινότητας και μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ρεαλιστικών, εφαρμόσιμων λύσεων.

Στο ερώτημα της ιδεολογικής τοποθέτησης, η απάντηση ήταν σαφής: δεν υπάρχουν ταμπέλες αριστεράς ή δεξιάς. Όπως υπογράμμισε, το κίνητρο της Μαρίας Καρυστιανού δεν είναι η ένταξη σε κάποιο ιδεολογικό στρατόπεδο, αλλά η ανάδειξη των προβλημάτων, η διαφάνεια και η ουσιαστική επίλυσή τους προς όφελος της κοινωνίας.

Αναφορικά με το αν το υπό διαμόρφωση κίνημα θα εξελιχθεί σε κόμμα, η κ. Γρατσία σημείωσε ότι η ίδια η δυναμική του εγχειρήματος θα καθορίσει τη μορφή του. Όπως είπε, η κ. Καρυστιανού δίνει έμφαση στη συλλογική λειτουργία και όχι στην αρχηγική προβολή, θεωρώντας ότι κάθε πολιτική προσπάθεια κρίνεται τελικά από το αποτέλεσμα και όχι από τα πρόσωπα ή τους τίτλους.

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: ένα πολιτικό εγχείρημα χωρίς προκαθορισμένες ταμπέλες, με έμφαση στην πράξη, τη γνώση και την κοινωνική ευθύνη, που επιχειρεί να απαντήσει στη διάχυτη απογοήτευση της κοινωνίας από το υπάρχον πολιτικό σύστημα.


