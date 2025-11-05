Προσωπικός Αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοση από τους πολίτες

Εκπνέει σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 η προθεσμία που είχε δοθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.) από τους ίδιους τους πολίτες. Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί ένα μοναδικό και μόνιμο αναγνωριστικό, που θα χρησιμοποιείται για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο και, σταδιακά, με τον ιδιωτικό τομέα.

Οι πολίτες που δεν προχωρήσουν στην έκδοσή του σήμερα, θα λάβουν αυτόματα έναν Π.Α., με τα δύο πρώτα ψηφία να επιλέγονται τυχαία από το σύστημα, ενώ το τρίτο ψηφίο, που είναι αλφαβητικό, παράγεται αυτόματα. Ο Προσωπικός Αριθμός είναι απαραίτητος για την έκδοση νέας ταυτότητας, καθώς θα αναγράφεται στο πίσω μέρος της. Πρόκειται για έναν αριθμό που παραμένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του πολίτη, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα ή τόπο κατοικίας.

Διαδικασία έκδοσης

Η έκδοση του Προσωπικού Αριθμού είναι απλή για όσους διαθέτουν ΑΦΜ. Οι πολίτες μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα pa.gov.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet και έναν καταχωρημένο αριθμό κινητού στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Μετά την είσοδο, απαιτείται διπλή ταυτοποίηση μέσω OTP, ώστε να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία τους στα κρατικά μητρώα. Σε περίπτωση ανακρίβειας, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτημα διόρθωσης μέσω της πλατφόρμας myInfo ή σε ΚΕΠ. Μετά τον συγχρονισμό των μητρώων, ο Π.Α. εκδίδεται αυτόματα.

Για ειδικές κατηγορίες, όπως ανήλικα παιδιά, ο Προσωπικός Αριθμός εκδίδεται μέσω γονέα ή κηδεμόνα, είτε ψηφιακά είτε σε ΚΕΠ. Όσοι δεν έχουν πρόσβαση σε Taxisnet ή κινητό τηλέφωνο μπορούν να απευθυνθούν σε ταχυδρομικά ή προξενικά καταστήματα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σημασία και χρήση

Ο Προσωπικός Αριθμός αντικαθιστά αριθμούς όπως ο ΑΜΚΑ και ο αριθμός ταυτότητας, διευκολύνοντας τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Χωρίς αυτόν, οι πολίτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε υπηρεσίες όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Επιπλέον, η διαδικασία έκδοσης συμβάλλει στην ενημέρωση και διόρθωση των κρατικών μητρώων, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία.

9 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Προσωπικό Αριθμό

– Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν τον εκδώσετε;

Όσοι δεν προχωρήσουν στην ενεργοποίηση του Προσωπικού Αριθμού, κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες όπως, υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο.

– Τι αλλάζει για τους πολίτες;

Οι πολίτες θα χρειάζεται να θυμούνται μόνο έναν αριθμό. Ο Προσωπικός Αριθμός θα είναι το «ψηφιακό κλειδί» για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και, σταδιακά, και για υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα.

– Αν αλλάξω ταυτότητα, θα αλλάξει και ο Προσωπικός Αριθμός;

Όχι. Ο Π.Α. είναι μόνιμος, μοναδικός και αμετάβλητος για όλη τη διάρκεια της ζωής του πολίτη, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, τόπο διαμονής ή άλλο μητρώο.

– Πώς θα αποδοθεί ο Προσωπικός Αριθμός;

Η απόδοση θα γίνεται μέσω της νέας εφαρμογής myInfo του gov.gr. Ο πολίτης θα συμμετέχει στη διαμόρφωση του αριθμού και θα μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διορθώσει προσωπικά του στοιχεία.

– Ποιος αποφασίζει τον Προσωπικό μου Αριθμό; Τον επιλέγω εγώ;

Ναι, ο πολίτης μπορεί να επιλέξει δύο από τα τρία αλφαριθμητικά ψηφία που θα προηγούνται του ΑΦΜ. Το τρίτο ψηφίο παράγεται αυτόματα από το σύστημα. Η επιλογή γίνεται κατά την έκδοση του αριθμού μέσω της εφαρμογής myInfo.

– Σε ποιους αποδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός;

Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, είτε είναι Έλληνες είτε αλλοδαποί.

– Τι απαιτείται για την έκδοση Π.Α. μέσω της εφαρμογής myInfo;

Κωδικοί taxisnet και καταχωρημένος αριθμός κινητού στο ΕΜΕπ (Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας).

– Πού θα βλέπω τον Προσωπικό Αριθμό μου;

Στις νέες ταυτότητες (στην πίσω πλευρά) και στην ψηφιακή ταυτότητα στο gov.gr wallet, ως το μοναδικό αναγνωριστικό του πολίτη στον ψηφιακό κόσμο.

– Πρέπει να αλλάξω ταυτότητα για να αποκτήσω τον Προσωπικό Αριθμό;

Όχι απαραίτητα. Μπορείς να εκδόσεις τον Προσωπικό Αριθμό μέσω του gov.gr, ακόμη και πριν αλλάξεις ταυτότητα. Ωστόσο, ο αριθμός θα αναγράφεται στις νέες ταυτότητες, επομένως η μετάβαση είναι απαραίτητη μεσοπρόθεσμα, βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας.

– Τι εξυπηρετεί αυτή η αλλαγή;

α) Διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα των κρατικών μητρώων, β) Μειώνει την ταλαιπωρία των πολιτών, γ) Βοηθά στη διόρθωση σφαλμάτων που υπάρχουν στα επίσημα μητρώα (Μητρώο Πολιτών, ΑΑΔΕ, ΑΜΚΑ, ΕΛ.ΑΣ. κ.ά.).

