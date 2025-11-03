Προσωπικός Αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για εκδοση με επιλογή ψηφίων

Μέχρι την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) τους, επιλέγοντας τα δύο πρώτα ψηφία του προθέματος του ΑΦΜ τους, μέσω της πλατφόρμας myInfo στο pa.gov.gr, των ΚΕΠ ή των Προξενικών Αρχών. Η προθεσμία παρατάθηκε για να εξασφαλιστεί μέγιστος χρόνος επιλογής, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Από τις 6 Νοεμβρίου, όσοι δεν έχουν εκδώσει τον ΠΑ θα τον λάβουν αυτόματα από το σύστημα, ώστε όλοι οι Έλληνες πολίτες να διαθέτουν τον μοναδικό αυτόν αριθμό ταυτοποίησης.

Διαβάστε επίσης: Επίδομα Θέρμανσης 2025-2026: Πότε ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, πόσο επίδομα θα πάρετε – Παραδείγματα στην Αχαΐα

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί κεντρική μεταρρύθμιση για την απλοποίηση των συναλλαγών με τον δημόσιο και, μελλοντικά, τον ιδιωτικό τομέα, ενώ συμβάλλει στη διόρθωση ασυμφωνιών στα μητρώα του Δημοσίου, όπως αυτές εντοπίζονται μέσω της εφαρμογής myInfo. Η αναγραφή του ΠΑ είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, εξοικονομώντας χρόνο για τους πολίτες.

Οδηγίες για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού

Επιλογή ψηφίων : Οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν τα δύο πρώτα ψηφία του ΑΦΜ, ενώ το τρίτο (αλφαβητικό) ψηφίο παράγεται αυτόματα.

: Οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν τα δύο πρώτα ψηφία του ΑΦΜ, ενώ το τρίτο (αλφαβητικό) ψηφίο παράγεται αυτόματα. Έλεγχος στοιχείων : Μέσω gov.gr, οι πολίτες μπορούν να επιβεβαιώσουν τον Δήμο εγγραφής τους με έγγραφα όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

: Μέσω gov.gr, οι πολίτες μπορούν να επιβεβαιώσουν τον Δήμο εγγραφής τους με έγγραφα όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ανήλικοι: Οι γονείς μπορούν να εκδώσουν ΠΑ για τα ανήλικα τέκνα τους που διαθέτουν ΑΦΜ, μέσω του pa.gov.gr, και να ενημερωθούν για την αυτόματη απόδοση ΑΦΜ μέσω ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία εξασφαλίζει την ορθή καταχώριση στοιχείων και την ενοποίηση των μητρώων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα στις δημόσιες υπηρεσίες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



