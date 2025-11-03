Προσωπικός Αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για εκδοση με επιλογή ψηφίων

Υποχρεωτικός για νέες ταυτότητες, ο ΠΑ απλοποιεί τις συναλλαγές και διορθώνει ασυμφωνίες στα μητρώα του Δημοσίου.

Προσωπικός Αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για εκδοση με επιλογή ψηφίων
03 Νοέ. 2025 11:01
Pelop News

Μέχρι την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) τους, επιλέγοντας τα δύο πρώτα ψηφία του προθέματος του ΑΦΜ τους, μέσω της πλατφόρμας myInfo στο pa.gov.gr, των ΚΕΠ ή των Προξενικών Αρχών. Η προθεσμία παρατάθηκε για να εξασφαλιστεί μέγιστος χρόνος επιλογής, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Από τις 6 Νοεμβρίου, όσοι δεν έχουν εκδώσει τον ΠΑ θα τον λάβουν αυτόματα από το σύστημα, ώστε όλοι οι Έλληνες πολίτες να διαθέτουν τον μοναδικό αυτόν αριθμό ταυτοποίησης.

Διαβάστε επίσης: Επίδομα Θέρμανσης 2025-2026: Πότε ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, πόσο επίδομα θα πάρετε – Παραδείγματα στην Αχαΐα

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί κεντρική μεταρρύθμιση για την απλοποίηση των συναλλαγών με τον δημόσιο και, μελλοντικά, τον ιδιωτικό τομέα, ενώ συμβάλλει στη διόρθωση ασυμφωνιών στα μητρώα του Δημοσίου, όπως αυτές εντοπίζονται μέσω της εφαρμογής myInfo. Η αναγραφή του ΠΑ είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, εξοικονομώντας χρόνο για τους πολίτες.

Οδηγίες για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού

  • Επιλογή ψηφίων: Οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν τα δύο πρώτα ψηφία του ΑΦΜ, ενώ το τρίτο (αλφαβητικό) ψηφίο παράγεται αυτόματα.
  • Έλεγχος στοιχείων: Μέσω gov.gr, οι πολίτες μπορούν να επιβεβαιώσουν τον Δήμο εγγραφής τους με έγγραφα όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Ανήλικοι: Οι γονείς μπορούν να εκδώσουν ΠΑ για τα ανήλικα τέκνα τους που διαθέτουν ΑΦΜ, μέσω του pa.gov.gr, και να ενημερωθούν για την αυτόματη απόδοση ΑΦΜ μέσω ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία εξασφαλίζει την ορθή καταχώριση στοιχείων και την ενοποίηση των μητρώων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα στις δημόσιες υπηρεσίες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Αχαΐα: «Άκυρες» οι 16 μεταθέσεις – Η ενίσχυση της ΕΛΑΣ ακυρώνεται πριν καν εφαρμοστεί
14:58 «Ο νομός είναι σε οριακή κατάσταση»: Μαζικοί θάνατοι ζώων από ευλογιά στις Σέρρες, σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
14:51 Κοντογεώργης για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και φονικό στην Κρήτη: «Αναγκαίες αποφάσεις, ατυχής επικοινωνία – Η περιφέρεια είναι όρος βιωσιμότητας της χώρας»
14:51 Πάτρα: Ο Δήμος σε πρόγραμμα συλλογής τηγανέλαιων – Τοποθετούνται 200 κάδοι
14:40 ΕΛΤΑ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά παρουσία ΕΕΤΤ και ΚΕΔΕ στη Βουλή – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί Χατζηδάκη για εξηγήσεις
14:38 «Μας έστησαν καρτέρι να μας σκοτώσουν»: Η μάνα της Ευαγγελίας Φουντεδάκη μιλά για το μακελειό στα Βορίζια ΒΙΝΤΕΟ
14:38 Πάτρα: Με ραντεβού οι επισκέψεις στο Ρωμαϊκό και Μεσαιωνικό Υδραγωγείο έως τον Μάρτιο
14:29 Νικόλας Φαραντούρης: «Η Βουλή δεν μπορεί να σταθεί έτσι – Ζητώ άμεση διάλυση και εκλογές»
14:27 Διανομή ειδών ιματισμού και σχολικών από την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
14:24 Σιωπή, δάκρυα και φόβος στα Βορίζια: Υπό δρακόντεια μέτρα η κηδεία του 39χρονου, μέσα σε χωριό που μυρίζει μπαρούτι ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Κορωπί: Η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια ζητά την επιμέλεια των παιδιών της – «Φοβάμαι για τη ζωή μου»
14:16 Στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – «Δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα, τώρα ξεκινάμε»
14:15 Δυτική Ελλάδα: Περισσότερες από 1.400 παραβάσεις για παρεμπόδιση ελεύθερης κίνησης πολιτών τον Οκτώβριο
14:07 ΔΕΗ: βράβευσε 443 παιδιά εργαζομένων που αρίστευσαν στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση
14:00 Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Εξι για την προεδρία – Εκλογές για νέο Πρόεδρο και ΔΣ στις 30 Νοεμβρίου
14:00 Τσατραφύλλιας για το έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: «Ψυχραιμία – Έρχεται φθινόπωρο, όχι κατακλυσμός»
13:49 Λατινοπούλου για ΕΛΤΑ και ευλογιά αιγοπροβάτων: «Η κυβέρνηση δολοφονεί τη δεύτερη Ελλάδα»
13:47 Αν έχεις αδειοδότηση για Φωτοβολταϊκό Πάρκο έως 500kW στην Πελοπόννησο, η CrediaBank σου προσφέρει προνομιακούς όρους χρηματοδότησης*, για να υλοποιήσεις την «πράσινη» επένδυσή σου
13:44 Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: «Άστοχος ο επικοινωνιακός χειρισμός» – Δεν αλλάζει η ουσία της απόφασης για τα λουκέτα
13:36 Μακελειό στα Βορίζια: Θρήνος και φόβος για νέο αίμα – Σε “φρούριο” μετατράπηκε το χωριό ενόψει της κηδείας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ