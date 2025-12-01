Προσωπικός αριθμός: Τι να κάνετε αν δεν έχετε λάβει

Πάνω από 9,3 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες έχουν ήδη τον 12ψήφιο Προσωπικό Αριθμό Πολίτη, τον μοναδικό αριθμό που από εδώ και πέρα θα αντικαθιστά ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΔΤ σε όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο και είναι απολύτως απαραίτητος για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας.

Αν δεν τον έχετε δει ακόμα, μην ανησυχείτε – η λύση είναι πολύ απλή και γίνεται σε λίγα λεπτά.

Πού τον βρίσκετε

Μπείτε στην εφαρμογή Gov.gr Wallet στο κινητό σας (αν την έχετε κατεβάσει)

στο κινητό σας (αν την έχετε κατεβάσει) Ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα pa.gov.gr με κωδικούς TAXISnet

Και οι δύο τρόποι σας δείχνουν αμέσως τον Προσωπικό Αριθμό σας.

Αν ο αριθμός δεν έχει αποδοθεί ακόμα, συνήθως φταίει κάποια μικρή απόκλιση στα στοιχεία σας μεταξύ των μητρώων του Δημοσίου (π.χ. διαφορετική ορθογραφία ονόματος, λάθος ημερομηνία γέννησης κ.λπ.). Συνολικά έχουν εντοπιστεί 963.419 τέτοιες ασυνέπειες και διορθώνονται σταδιακά.

Η διαδικασία είναι η εξής:

Μπαίνετε στο pa.gov.gr Πατάτε «Επιβεβαίωση στοιχείων» Ελέγχετε ένα-ένα τα προσωπικά σας στοιχεία που εμφανίζονται Αν δείτε λάθος, το διορθώνετε επί τόπου Μόλις πατήσετε «Υποβολή», ο Προσωπικός Αριθμός αποδίδεται αυτόματα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Ειδικές περιπτώσεις

Ανήλικοι: Ο αριθμός αποδίδεται αυτόματα μόλις εκδοθεί ο πρώτος ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ του παιδιού.

Απόδημοι: Εξυπηρετούνται από το προξενείο της περιοχής τους.

Αλλοδαποί με άδεια παραμονής: Θα εκδοθεί σύντομα ξεχωριστός «Προσωπικός Αριθμός Μητρώου Αλλοδαπών».

Χωρίς Προσωπικό Αριθμό δεν εκδίδεται η νέα ταυτότητα. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί ήδη 647.643 νέες ταυτότητες που τον φέρουν υποχρεωτικά.

Μόλις τον πάρετε, θα τον βλέπετε πια και στο Gov.gr Wallet μαζί με την ψηφιακή ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης.

Η διαδικασία είναι δωρεάν, 100% ψηφιακή και διαρκεί το πολύ 2-3 λεπτά.

Αν κολλήσετε κάπου, τηλεφωνήστε στο 210-480.2080 (γραμμή υποστήριξης Προσωπικού Αριθμού) ή επισκεφθείτε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

