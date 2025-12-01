Προσωπικός αριθμός: Τι να κάνετε αν δεν έχετε λάβει

Δεν έχετε ακόμα Προσωπικό Αριθμό; Δείτε σε 2 λεπτά πώς τον αποκτάτε μέσω pa.gov.gr ή Gov.gr Wallet.

Προσωπικός αριθμός: Τι να κάνετε αν δεν έχετε λάβει
01 Δεκ. 2025 9:45
Pelop News

Πάνω από 9,3 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες έχουν ήδη τον 12ψήφιο Προσωπικό Αριθμό Πολίτη, τον μοναδικό αριθμό που από εδώ και πέρα θα αντικαθιστά ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΔΤ σε όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο και είναι απολύτως απαραίτητος για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας.

Αν δεν τον έχετε δει ακόμα, μην ανησυχείτε – η λύση είναι πολύ απλή και γίνεται σε λίγα λεπτά.

Πού τον βρίσκετε 

  • Μπείτε στην εφαρμογή Gov.gr Wallet στο κινητό σας (αν την έχετε κατεβάσει)
  • Ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα pa.gov.gr με κωδικούς TAXISnet

Και οι δύο τρόποι σας δείχνουν αμέσως τον Προσωπικό Αριθμό σας.

Αν ο αριθμός δεν έχει αποδοθεί ακόμα, συνήθως φταίει κάποια μικρή απόκλιση στα στοιχεία σας μεταξύ των μητρώων του Δημοσίου (π.χ. διαφορετική ορθογραφία ονόματος, λάθος ημερομηνία γέννησης κ.λπ.). Συνολικά έχουν εντοπιστεί 963.419 τέτοιες ασυνέπειες και διορθώνονται σταδιακά.

Η διαδικασία είναι η εξής:

  1. Μπαίνετε στο pa.gov.gr
  2. Πατάτε «Επιβεβαίωση στοιχείων»
  3. Ελέγχετε ένα-ένα τα προσωπικά σας στοιχεία που εμφανίζονται
  4. Αν δείτε λάθος, το διορθώνετε επί τόπου
  5. Μόλις πατήσετε «Υποβολή», ο Προσωπικός Αριθμός αποδίδεται αυτόματα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Ειδικές περιπτώσεις

  • Ανήλικοι: Ο αριθμός αποδίδεται αυτόματα μόλις εκδοθεί ο πρώτος ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ του παιδιού.
  • Απόδημοι: Εξυπηρετούνται από το προξενείο της περιοχής τους.
  • Αλλοδαποί με άδεια παραμονής: Θα εκδοθεί σύντομα ξεχωριστός «Προσωπικός Αριθμός Μητρώου Αλλοδαπών».

Χωρίς Προσωπικό Αριθμό δεν εκδίδεται η νέα ταυτότητα. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί ήδη 647.643 νέες ταυτότητες που τον φέρουν υποχρεωτικά.

Μόλις τον πάρετε, θα τον βλέπετε πια και στο Gov.gr Wallet μαζί με την ψηφιακή ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης.

Η διαδικασία είναι δωρεάν, 100% ψηφιακή και διαρκεί το πολύ 2-3 λεπτά.

Αν κολλήσετε κάπου, τηλεφωνήστε στο 210-480.2080 (γραμμή υποστήριξης Προσωπικού Αριθμού) ή επισκεφθείτε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:26 Εξετάζεται διακοπή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό: Νέα μέτρα στο τραπέζι για την κίνηση
12:26 Πράσινο και στην Πλατεία Πίνδου και θετικό πρόσημο
12:19 Επιστροφή ενοικίου: Χωρίς πρόστιμο οι τροποιητικές, τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες
12:19 Εξαιρετικά ύψη βροχής στη Δυτική Ελλάδα: Ρεκόρ Νοεμβρίου από την κακοκαιρία “Adel” – Πάνω από 1.000 χιλιοστά σε σημεία της Ηπείρου
12:12 Σπάνια σύμπλευση: Θετικά σχόλια Παππά για Άδωνι Γεωργιάδη και η ανταπόδοση του υπουργού Υγείας
12:11 Στα άκρα οι κινητοποιήσεις: Αγρότες έσπασαν τον φραγμό της ΕΛΑΣ και έφτασαν στα διόδια των Μαλγάρων – Εκλεισαν την Εθνική Οδό
12:09 Δοκιμές και εμπειρίες για τους «μικρούς» της Ακαδημίας των Σπορ
12:06 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Γιώργος «Φραπές» Ξυλούρης σπάει τη σιωπή του – «Θα πάω με ντοσιέ και θα μιλήσω για όλους» ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Παπαναγιωτάκης-Μεταξάς για τον Δικηγορικό Σύλλογο Πάτρας: Μάχη για δύο την ερχόμενη Κυριακή
11:55 Βραζιλία: Σοκ, λιοντάρι κατασπάραξε 19χρονο!
11:52 Προσωπικός Αριθμός: Υποχρεωτικός για όλους – Πώς λειτουργεί, πού εμφανίζεται και ποιοι εξαιρούνται
11:50 Δαρείος: «Εμείς το κάναμε εύκολο, μπράβο στους παίκτες μου»
11:45 Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη Κυκλοφορίας, δείτε την διαδικασία και τα πρόστιμα
11:42 Θεσσαλονίκη: Φραγμός της ΕΛΑΣ στα Μάλγαρα – Αγρότες επιχειρούν κάθοδο στην Εθνική Οδό με τρακτέρ ΒΙΝΤΕΟ
11:37 Συλλυπητήριο μήνυμα της Νέας Αριστεράς Αχαΐας για τον δημοσιογράφο Δημήτρη Χωρίτο
11:35 Μώραλης: «Υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση και συσσωρευμένα προβλήματα πιέζουν τους δήμους – Πλήρες το εορταστικό πρόγραμμα στον Πειραιά»
11:31 Η Αφροδίτη Μπιτσάκου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου!
11:28 Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Άρη Χατζηστεφάνου στην Πάτρα: Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στην ψηφιακή εποχή
11:28 Ρεύμα: Εντός Δεκεμβρίου η απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τα «κόκκινα» τιμολόγια
11:25 Δείτε ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια έχασε 23 κιλά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ