Προστάτης: Ενας στους τρεις άνδρες προτιμά να χάνει η ομάδα του από το να κάνει εξέταση!

Εντυπωσιακή απροθυμία των ανδρών να συζητήσουν για την υγεία του προστάτη τους καταγράφει πρόσφατη έρευνα της Orlando Health, αποκαλύπτοντας ένα ταμπού που εξακολουθεί να στοιχίζει ακριβά στην πρόληψη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, περισσότεροι από ένας στους τρεις άνδρες (38%) δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν να υπομείνουν αγχωτικές καταστάσεις –όπως να βλέπουν την αγαπημένη τους ομάδα να χάνει ή να ταλαιπωρούνται στην κίνηση– παρά να μιλήσουν με γιατρό για τον προστάτη τους.

Η στάση αυτή, ωστόσο, μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη, καθώς καθυστερεί τη διάγνωση και τη θεραπεία παθήσεων που επηρεάζουν σοβαρά την ποιότητα ζωής και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την ίδια την υγεία.

«Ο προστάτης είναι ένας αδένας που περιβάλλει την ουρήθρα και, καθώς γερνάμε, τείνει να μεγαλώνει», εξηγεί ο ουρολόγος Jay Amin, M.D., από το Orlando Health. «Αυτό μπορεί να οφείλεται στη γενετική ή στις ορμονικές αλλαγές που επηρεάζουν τη λειτουργία του αδένα».

Μία από τις πιο συχνές παθήσεις είναι η καλοήθης υπερτροφία του προστάτη, η οποία εκδηλώνεται με συχνουρία, ξαφνική ανάγκη ούρησης και δυσκολία κατά την ούρηση. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί άνδρες εξακολουθούν να αποφεύγουν να απευθυνθούν σε γιατρό.

«Η υπερτροφία του προστάτη επηρεάζει περίπου το 60% των ανδρών άνω των 60 ετών και σχεδόν το 80% των 80χρονων», σημειώνει ο δρ. Amin. «Αν και τα φάρμακα και οι ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση, υπάρχει πλέον μια διαδικασία που προσφέρει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα – με μόλις 1% των ασθενών να χρειάζεται επανεκτίμηση ακόμη και μετά από 20 χρόνια».

Πρόκειται για τη διαδικασία HoLEP (αφαίρεση του προστάτη με λέιζερ ολμίου), μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική που πραγματοποιείται μέσω της ουρήθρας, χωρίς εξωτερικές τομές. Οι ασθενείς συνήθως αισθάνονται ελάχιστη ενόχληση, καθώς ο προσωρινός καθετήρας αφαιρείται μετά το πρώτο 24ωρο, ενώ μπορούν να επιστρέψουν στις δραστηριότητές τους μέσα σε λίγες ημέρες.

«Ως χειρουργός, θέλω να προσφέρω λύσεις που πραγματικά βελτιώνουν τη ζωή των ασθενών μου», δηλώνει ο δρ. Amin. «Είχα περιπτώσεις ανθρώπων που ζούσαν για πάνω από έναν χρόνο με καθετήρα και ανέκτησαν πλήρως τη φυσιολογική λειτουργία τους μετά τη διαδικασία».

Ένας από αυτούς είναι ο 50χρονος μαραθωνοδρόμος Chris Golden, ο οποίος αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα με το ουροποιητικό του σύστημα, επηρεάζοντας την εργασία και την καθημερινότητά του. Μετά την επέμβαση HoLEP, όπως λέει ο ίδιος, «η λειτουργία του ουροποιητικού μου συστήματος επέστρεψε όπως όταν ήμουν 20 ετών. Οι άνδρες πρέπει να μιλούν για αυτά τα θέματα – ποιος θέλει να ζει ψάχνοντας συνεχώς την πλησιέστερη τουαλέτα;».

Ο δρ. Amin ενθαρρύνει τους άνδρες ηλικίας 40 έως 80 ετών να συζητούν ανοιχτά με τον γιατρό τους για τα ουρολογικά προβλήματα.

«Η βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι εφικτή», τονίζει. «Η έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων του προστάτη μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



