Προσυνεδριακός Διάλογος ΠΑΣΟΚ στον Δήμο Καλαβρύτων το Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Νομαρχιακή Ολομέλεια – Προσυνεδριακός Διάλογος για τον Δήμο Καλαβρύτων θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο 10 Ιανουαρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαβρύτων (Δημαρχείο).

Τη διαδικασία οργανώνουν η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αχαΐας και η Τοπική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ Καλαβρύτων, στο πλαίσιο της προσυνεδριακής διαδικασίας του κόμματος και του ανοίγματος του διαλόγου με την τοπική κοινωνία.

Οι ομιλητές

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι:

Κώστας Τριαντάφυλλος , Επικεφαλής Τομέα Αυτοδιοίκησης

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Επικεφαλής Αυτοοργάνωσης

Οι παρεμβάσεις τους αναμένεται να εστιάσουν σε ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης, λειτουργίας των Δήμων, συμμετοχής των πολιτών και οργανωτικής ανασυγκρότησης, με ειδική αναφορά στις ανάγκες και τις προοπτικές της περιοχής των Καλαβρύτων.

Κάλεσμα συμμετοχής

Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας και η Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Καλαβρύτων απευθύνουν κάλεσμα σε φίλους, μέλη και πολίτες της περιοχής να δώσουν το «παρών» και να συμμετάσχουν ενεργά στον διάλογο, καταθέτοντας απόψεις και προτάσεις για την πορεία της τοπικής αυτοδιοίκησης και την ανάπτυξη του Δήμου Καλαβρύτων.

