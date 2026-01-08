Προσυνεδριακός Διάλογος ΠΑΣΟΚ στον Δήμο Καλαβρύτων το Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Ομιλητές οι Κώστας Τριαντάφυλλος και Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Προσυνεδριακός Διάλογος ΠΑΣΟΚ στον Δήμο Καλαβρύτων το Σάββατο 10 Ιανουαρίου
08 Ιαν. 2026 14:08
Pelop News

Νομαρχιακή Ολομέλεια – Προσυνεδριακός Διάλογος για τον Δήμο Καλαβρύτων θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο 10 Ιανουαρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαβρύτων (Δημαρχείο).

Τη διαδικασία οργανώνουν η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αχαΐας και η Τοπική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ Καλαβρύτων, στο πλαίσιο της προσυνεδριακής διαδικασίας του κόμματος και του ανοίγματος του διαλόγου με την τοπική κοινωνία.

Οι ομιλητές

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι:

  • Κώστας Τριαντάφυλλος, Επικεφαλής Τομέα Αυτοδιοίκησης

  • Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Επικεφαλής Αυτοοργάνωσης

Οι παρεμβάσεις τους αναμένεται να εστιάσουν σε ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης, λειτουργίας των Δήμων, συμμετοχής των πολιτών και οργανωτικής ανασυγκρότησης, με ειδική αναφορά στις ανάγκες και τις προοπτικές της περιοχής των Καλαβρύτων.

Κάλεσμα συμμετοχής

Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας και η Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Καλαβρύτων απευθύνουν κάλεσμα σε φίλους, μέλη και πολίτες της περιοχής να δώσουν το «παρών» και να συμμετάσχουν ενεργά στον διάλογο, καταθέτοντας απόψεις και προτάσεις για την πορεία της τοπικής αυτοδιοίκησης και την ανάπτυξη του Δήμου Καλαβρύτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:18 Προσοχή στους τραυματισμούς: Πώς να επιστρέψετε με ασφάλεια στη γυμναστική μετά τις γιορτές
16:10 Σέρρες: Χτυπήματα, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη οργάνων δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 17χρονου
16:02 Αιγιάλεια: Σε ρόλο υπερδημάρχου ο Τάκης Ανδριόπουλος – Αναλαμβάνει τα χαρτοφυλάκια των αντιδημάρχων που αποχώρησαν
15:54 Σοκ στο Δημαρχείο Αγρινίου: Άνδρας επιτέθηκε στον Δήμαρχο και δάγκωσε υπάλληλο
15:46 Πάτρα – Θάνατος 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη: Πώς κατεγράφη το φονικό από 16 κάμερες
15:38 Έφη Θώδη: Όταν ήμουν μικρή, για να χορτάσουμε τρώγαμε ψωμί
15:30 Κωνσταντινούπολη: Καταιγίδα θύμισε τυφώνα και δεν επέτρεψε σε αεροπλάνο να προσγειωθεί στο Σαμπιχά Γκιοκτσέν ΒΙΝΤΕΟ
15:22 Δένδιας: Ο εναγκαλισμός της Ελλάδας με το Διεθνές Δίκαιο είναι συστατικό της εξωτερικής πολιτικής
15:14 Κρήτη: Πήραν προθεσμία οι γονείς που κατηγορούνται ότι βίαζαν και κακοποιούσαν τα δύο παιδιά τους
15:06 Ζαχαράκη: Περιμένουμε πάνω από πέντε αιτήσεις για αδειοδότηση Μη Κρατικών Πανεπιστημίων
14:58 Υπολειπόμενες εργασίες έως τον Φεβρουάριο στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου – Τι απάντησε ο Δήμας
14:50 Ιταλία: Πολύ κοντά στο ανώτατο επίπεδο διάδοσής της η εποχική γρίπη – Σε ποιες περιοχές υπάρχει πρόβλημα
14:42 Φάρμακα αδυνατίσματος: Τα κιλά επιστρέφουν σε λιγότερο από 2 χρόνια μετά τη διακοπή
14:31 Κρήτη – Μεσαρά Ηρακλείου: Σύλληψη γονιών μετά από καταγγελίες για βιασμούς παιδιών
14:16 Πάτρα: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα από την πτώση δέντρου στα Ψηλαλώνια ΦΩΤΟ
14:16 Μιχαηλίδου: Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση και τα νέα κοινωνικά προγράμματα
14:16 Πάτρα: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ από την φονική επίθεση με θύμα 30χρονο
14:08 Προσυνεδριακός Διάλογος ΠΑΣΟΚ στον Δήμο Καλαβρύτων το Σάββατο 10 Ιανουαρίου
14:00 Πελετίδης για τρένο: Προανήγγειλε νέα διαμάχη με την κυβέρνηση
13:48 Επιπρόσθετη παροχή 350€ από τη Lidl Ελλάς για κάθε μέλος της ομάδας της
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ