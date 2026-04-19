Πρωταθλητές Πελοποννήσου οι άνδρες του Αθλου Πατρών ΦΩΤΟ

Σπουδαία επιτυχία για τη νεανική ομάδα βόλεϊ του Άθλου Πατρών νίκησε με 3-0 (11-25 , 20-25 , 7-25) τη Ζάκυνθο, στον τρίτο τελικό της Β΄ Εθνικής και με 3-0 νίκες κατέκτησε το πρωτάθλημα Πελοποννήσου.

Ετσι, η πατρινή ομάδα πήρε και τυπικά το «εισιτήριο» για να συμμετάσχει στα μπαράζ ανόδου που θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες και θα διεκδικήσει ένα «εισιτήριο» για την Α2 Εθνική.

Η ανακοίνωση της διοίκησης μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος αναφέρει: «Νίκες είναι οι ανταμοιβές των αθλητών», λέει ο κόουτς Dimitris Spiropoulos, αλλά η σημερινή ανταμοιβή είναι η δικαίωση μιας ολόκληρης φιλοσοφίας.

Η κατάκτηση της 1ης θέσης στο Πρωτάθλημα Β’ Εθνικής Ανδρών Πελοποννήσου είναι το επιστέγασμα μιας μεθοδικής προσπάθειας. Είναι η συνύπαρξη των έμπειρων αθλητών μας με τους νεότερους. Όλων όσων που με την ανιδιοτελή αγάπη για το άθλημα και την πίστη τους στον στόχο, έδωσαν χώρο και χρόνο στους νεότερους.

Αυτή η καθοδήγηση επέτρεψε στους Παμπαίδες του 2018, να παραμείνουν στον “πυρήνα” των Ανδρών του 2026 και όλοι μαζί να σηκώσουν το τρόπαιο».

ΑΘΛΟΣ (Σπυρόπουλος): Χασάπης , Πελεκούδας , Μπουρζινάκος , Μπακόπουλος, Παπαηλιόπουλος , Κουκουζέλης , Καιμακάς (Λίμπερο) Μπαρδάκης (λίμπερο) , Καραμπελέσης , Κανελλόπουλος ,Π. Σπυρόπουλος, Παπαγεωργίου, Τσιλίκας.

Μετά το τέλος έγινε και η απονομή του κυπέλλου και των μεταλλίων στους πρωταθλητές από την διοίκηση της ΕΣΠΕΠ.

