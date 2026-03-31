Πρώτες κλήσεις για... αγροτοδικεία: Δικογραφίες «κατά ριπάς» στη Δυτική Αχαΐα

Τη… σχεδόν καθημερινή επίσκεψη του κλητήρα δέχονται αγρότες —και όχι μόνο (!)— στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, με εισαγγελικές ειδοποιήσεις που τους καλούν να απολογηθούν για τους αποκλεισμούς οδικών αξόνων στις αγροτικές κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα.

Αν και η συγκεκριμένη περιοχή δεν είχε καθημερινούς και 24ωρους αποκλεισμούς δρόμων για τα αγροτικά ζητήματα, σε σχέση τουλάχιστον με άλλες περιοχές της Αχαΐας, τα «ραβασάκια» έρχονται κάθε δύο μέρες, ακόμα και σε άτομα που ισχυρίζονται ότι δεν είχαν καμία σχέση με τις κινητοποιήσεις.

«Γίνεται ένας κακός χαμός με τις δικογραφίες. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει, ούτε σε άλλες χρονιές που είχαμε πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Σε εμένα μόνο, για φέτος, μου ήρθαν 10 χαρτιά. Σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα είχα και μία επίσκεψη», αναφέρει στην «Π» ο γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας, Δημήτρης Φλίγκος.

Στην περιοχή αυτή, οι βασικές κινητοποιήσεις ήταν λίγες και μικρής χρονικής διάρκειας. Η πρώτη ήταν όταν οι αγρότες πήγαν, κατόπιν συνεννόησης, να παραδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά την τελετή εγκαινίων της Πατρών-Πύργου και απέκλεισαν για λίγη ώρα τον κόμβο των Καμινίων στην παλαιά εθνική οδό, καθώς η Αστυνομία τούς είχε κόψει τη δίοδο προς τον αυτοκινητόδρομο. Από εκεί και πέρα, υπήρχαν δύο πεζές κινητοποιήσεις στον αυτοκινητόδρομο για λίγες ώρες και κάποιοι συμβολικοί αποκλεισμοί στην παλαιά εθνική, στο ύψος των φαναριών της Κάτω Αχαΐας, όπου οι αγρότες πραγματοποιούσαν τις συνελεύσεις τους.

«Για τον αυτοκινητόδρομο δεν μας έχει έρθει καμία δικογραφία. Η Ολυμπία Οδός δεν έχει κάνει καμία μήνυση από όσο γνωρίζουμε, όμως η Αστυνομία έχει στείλει τουλάχιστον 40 χαρτιά και συνεχίζουμε», τονίζει ο κ. Φλίγκος.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Στα τραγελαφικά της υπόθεσης, όπως σημειώνουν οι αγρότες, είναι και οι κλήσεις σε ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με την κινητοποίηση. Μία χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του πρώην αντιδημάρχου Δυτικής Αχαΐας και συνταξιούχου του υπουργείου Δικαιοσύνης, Σπύρου Τραχάνη: «Μου έχουν έρθει δύο χαρτιά. Το ένα ήταν επειδή είχα παρκαρισμένο το αυτοκίνητό μου στην άκρη του δρόμου, χωρίς φυσικά να κλείνω τον δρόμο. Εκεί που γίνονταν οι κινητοποιήσεις υπάρχει κατάστημα εστίασης.

Εγώ πίνω καφέ εκεί κάθε απόγευμα. Την δεύτερη φορά ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αστυνομικός αναφέρει ότι με είδε στο σημείο και αναγνώρισε εμένα και τον Δ. Φλίγκο να κλείνουμε τον δρόμο. Εγώ δεν έκλεισα κανέναν δρόμο. Πήγα εκεί γιατί είναι κατάστημα εστίασης και μίλησε με ανθρώπους που γνωρίζω. Και με έβγαλαν ότι κλείνω τον δρόμο. Εγώ δεν είμαι καν αγρότης», τονίζει στην «Π» ο κ. Τραχάνης, ο οποίος ετοιμάζεται να καταθέσει το απολογητικό του υπόμνημα.

ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΑ

Την ίδια ώρα, οι αγροτοσυνδικαλιστές στην υπόλοιπη Αχαΐα δεν έχουν δεχτεί ακόμα κάποια κλήση για τις φετινές κινητοποιήσεις. Ο Αγροτικός Σύλλογος Αιγίου και Ερυμάνθου είχαν τις δικές τους κινητοποιήσεις, με αιχμή του δόρατος το κλείσιμο του κόμβου της περιμετρικής στην Εγλυκάδα για πολλές ημέρες και επί 24ωρης βάσης.

«Για φέτος δεν έχουμε ακόμα καμία ενόχληση, μέχρι τώρα τουλάχιστον, ούτε εμείς ούτε ο Ερύμανθος. Εχουμε παλιότερες υποθέσεις, όπως για τις κινητοποιήσεις του ’22, του ’24 και του ’25. Μαθαίνουμε ότι για το ’22, που μας είχαν πει ότι θα έμπαινε στο αρχείο, θα αρχίσουν ξανά καταθέσεις. Στόχος τους είναι να φοβίσουν το αγροτικό κίνημα. Για τις υποθέσεις που έχουν φτάσει στο ακροατήριο έχουμε πάρει αναβολή. Αλλά δεν θα μας λυγίσουν με τα αγροτοδικεία», σχολιάζει ο Γιάννης Μποδιώτης από τον Αγροτικό Σύλλογο Αιγίου.

Μάλιστα, και στην Αιγιαλεία υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουν κατηγορηθεί άτομα άσχετα με τις κινητοποιήσεις, όπως μέλη τηλεοπτικών συνεργείων που βρίσκονταν εκεί για να κάνουν ρεπορτάζ, ενώ έχουν κληθεί και συνιδιοκτήτες οχημάτων που βρέθηκαν παρκαρισμένα στην Παναιγιάλεια Ενωση Συνεταιρισμών, όπου συγκεντρώνονταν οι αγρότες. «Εχουμε δει να κατηγορούνται σύζυγοι που έχουν το αυτοκίνητο 50-50 ιδιοκτησία ή γονείς με παιδιά. Αν και ο οδηγός έχει δηλώσει ότι ήταν αυτός στο σημείο, τα κατηγορητήρια έρχονται και στους δύο ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται ολόκληρες οικογένειες δίχως λόγο και αιτία», σημειώνει ο κ. Μποδιώτης.

