Προθεσμία για την Παρασκευή ζήτησε η 46χρονη της Σαλαμίνας – Υπό ψυχολογική υποστήριξη στο Ναυτικό Νοσοκομείο ο σύζυγός της

Στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά μεταφέρθηκε το πρωί η 46χρονη που ομολόγησε τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα. Η κατηγορούμενη, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο, ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ ο σύζυγός της έχει απευθυνθεί σε ψυχιατρική υποστήριξη μετά το έγκλημα που συγκλονίζει την κοινή γνώμη και την ΕΛ.ΑΣ.

Γύρω στις 9:30 το πρωί, η 46χρονη οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά. Με τη συνοδεία αστυνομικών της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Η μεταγωγή της έγινε με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και η ίδια φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο, κρατώντας χαμηλωμένο το κεφάλι.

Ο δικηγόρος της, Βασίλης Ταουξής, ανέφερε ότι η κατηγορούμενη αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα και είχε συσσωρεύσει χρέη από τον τζόγο, επιβαρύνοντας περαιτέρω την οικογενειακή της κατάσταση. Η συνεργάτιδά του, Ειρήνη Μαρούπα, σημείωσε πως η 46χρονη φρόντιζε επί χρόνια την ηλικιωμένη, περιγράφοντας στιγμές στενής επαφής των δύο γυναικών.

Οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση αναφέρουν ότι πρόκειται για μία από τις ελάχιστες καταγεγραμμένες περιπτώσεις όπου γυναίκα σχεδίασε και εκτέλεσε ληστεία μετά φόνου ως φυσική αυτουργός. Το ίδιο επισημαίνει και ο δημοσιογράφος – ερευνητής Πάνος Σόμπολος, ο οποίος τόνισε ότι, ενώ υπάρχουν γυναίκες που έχουν εμπλακεί σε κλοπές, διαρρήξεις ή έχουν διαδραματίσει τον ρόλο ηθικού αυτουργού, σπάνια εμφανίζονται ως δράστες σε τέτοιου είδους εγκλήματα.

Η αποκάλυψη της 46χρονης ήρθε μέσα από ένα κρίσιμο στοιχείο: το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού. Αν και άλλαξε τη φορά των καμερών για να μην καταγραφεί, ξέχασε να κλείσει το μικρόφωνο. Έτσι προέκυψε ένα ηχητικό 35 λεπτών, στο οποίο ακούγονται οι απειλές της και οι παρακλήσεις της 75χρονης να σταματήσει. Η ηλικιωμένη, μάλιστα, δεν είχε αναγνωρίσει τη δράστιδα και νόμιζε ότι δεχόταν επίθεση από άνδρα. Στο τέλος ακούγεται να λέει το «Πάτερ ημών».

Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι μπήκε στο σπίτι για να πάρει 1.100 ευρώ που ήθελε να αντικαταστήσει, επειδή τα είχε χάσει στον τζόγο. Τα χρήματα αυτά προορίζονταν να αποδοθούν στη 75χρονη από τον γιο της, ο οποίος προσπαθούσε να επιστρέψει σταδιακά μέρος μεγαλύτερου ποσού που είχε χαθεί από το οικογενειακό ταμείο.

Φορώντας μάσκα και γάντια, έσπασε ένα παράθυρο και μπήκε στο σπίτι. Η κατάσταση εκτροχιάστηκε όταν η ηλικιωμένη αντέδρασε: η δράστιδα την χτύπησε με μπουκάλι και στη συνέχεια, σε συνθήκες που η ίδια περιέγραψε ως «πανικό», άρπαξε μαχαίρι και την αποτέλειωσε. Αμέσως μετά, επέστρεψε σπίτι της, καθάρισε τα ρούχα και τα πέταξε σε κάδο σκουπιδιών.

Το έγκλημα σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου, και οι έρευνες της Ανθρωποκτονιών ξεκίνησαν προς κάθε κατεύθυνση. Τελικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα κρίσιμα στοιχεία που συνέδεσαν τη δράστιδα με την επίθεση, οδηγώντας στην ομολογία της.

Η 46χρονη θα απολογηθεί την Παρασκευή ενώπιον του Ανακριτή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

