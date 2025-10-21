Πρώτη ήττα για τους νέους του Ολυμπιακού, λύγισε από την Μπαρτσελόνα

Την πρώτη τους ήττα στη League Phase του Youth League υπέστησαν οι νέοι του Ολυμπιακού. Η ομάδα του Γιώργου Σίμου δεν κατάφερε να πάρει κάτι στο «Γιόχαν Κρόιφ», με την Μπαρτσελόνα να είναι ανώτερη και χάρη σε ένα τρομερό πρώτο μισάωρο να επικρατεί με σκορ 3-0.

Κάπως έτσι οι Καταλανοί, που την περασμένη σεζόν είχαν κατακτήσει το τρόπαιο, έκαναν το 3/3 και έχουν 9 βαθμούς, με τους ερυθρόλευκους να μένουν στους 6 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική οι Πειραιώτες θα φιλοξενήσουν την Αϊντχόφεν.

Πολύ δυνατά μπήκε η Μπαρτσελόνα στο ματς, με τον Γκερέρο στο 13ο λεπτό να ανοίγει το σκορ, περνώντας και τον γκολκίπερ Χριστοδουλόπουλο. Οι Καταλανοί είχαν τον έλεγχο του αγώνα και βρήκαν και δεύτερο τέρμα στο 18′. Συγκεκριμένα ο Γκόρεν με ωραίο σουτ έγραψε το 2-0, ενώ ο ίδιος ποδοσφαιριστής στο 24′ έκανε και το 3-0.

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και απειλούσε περισσότερο σε σχέση με το πρώτο, έχοντας κάποιες καλές ευκαιρίες για να μειώσουν. Ο Κορτές στο 49ο λεπτό έκανε ένα ωραίο σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Ο κόσμος των «ερυθρολεύκων» δεν σταμάτησε στιγμή να στηρίζει την ομάδα τους και να δίνει δύναμη στους ποδοσφαιριστές.

Οι δυο ομάδες έκαναν μαζεμένες αλλαγές στη συνέχεια, με αποτέλεσμα ο ρυθμός να πέσει. Τα λεπτά κυλούσαν, οι ποδοσφαιριστές του Γιώργου Σίμου συνέχιζαν να δίνουν τα πάντα μέσα στο γήπεδο, ωστόσο το 3-0 υπέρ της Μπαρτσελόνα παρέμεινε μέχρι το φινάλε.

