Πρώτη νίκη για τον Άθλο Πατρών και ελπίδα ανόδου

Μετά από δυο ήττες η ομάδα βόλεϊ του Άθλου Πατρών νίκησε σήμερα με 3-0 τον ΑΘλεών για την 4η αγωνιστική των μπαράζ ανόδου που φιλοξενούνται στην Αθήνα και ελπίζει για να πάρει ένα από τα τρία «εισιτήρια» για την Α2 Εθνική,

Η Πατρινή ομάδα περιμένει απώλεια της Ηλιούπολης στον σημερινό αγώνα με τα Χανιά, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλει νίκη αύριο, στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου με αντίπαλο την Ηλιούπολη.

Στον σημερινό αγώνα οι αθλητές που αγωνιστήκαν ήταν οι εξής: Γιώργος Πελεκούδας, Γιώργος Χασάπης, Γιώργος Κουκουζέλης, Σπύρος Παπαηλιόπουλος, Πλάτων Μπακουλόπουλος, Ευθύμης Μπουρτζινάκος, Βασίλης Καϊμακάς, Παναγιώτης-Πάρις Σπυρόπουλος, Παναγιώτης Καραμπελέσης, Νίκος Κανελλόπουλος, Μιχάλης Παπαγεωργίου, Γιώργος Βόγκλης, Γιάννης Τσιλίκας και Κωνσταντίνος Πλιώτας.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας (27/4):

19:30 Νέοι Βύρωνα – Αθλέων

19:30 Άθλος Πατρών – Ηλιούπολ

