Πρώτο φιλικό και δοκιμές για ΕΑΠ-Απόλλωνα

21 Σεπ. 2025 18:34
Pelop News

Την ευκαιρία να κάνουν τις πρώτες τους δοκιμές είχαν το Σάββατο οι γυναίκειες ομάδες βόλεϊ του Απόλλωνα και της ΕΑΠ που αναμετρηθήκαν στο κλειστό γήπεδο της ΕΑΠ με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 2-2  σετ λόγω έλλειψης χρόνου.

Ο τεχνικός της ΕΑΠ Νίκος Κορδός, αλλά και ο προπονητής του Απόλλωνα Βάϊος  Γεωργιόπουλος έδωσαν χρόνο συμμετοχής σε όλους και έκαναν διάφορες δοκιμές ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.
