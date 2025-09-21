Πρώτο φιλικό και δοκιμές για ΕΑΠ-Απόλλωνα

Την ευκαιρία να κάνουν τις πρώτες τους δοκιμές είχαν το Σάββατο οι γυναίκειες ομάδες βόλεϊ του Απόλλωνα και της ΕΑΠ που αναμετρηθήκαν στο κλειστό γήπεδο της ΕΑΠ με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 2-2 σετ λόγω έλλειψης χρόνου.

Ο τεχνικός της ΕΑΠ Νίκος Κορδός, αλλά και ο προπονητής του Απόλλωνα Βάϊος Γεωργιόπουλος έδωσαν χρόνο συμμετοχής σε όλους και έκαναν διάφορες δοκιμές ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

