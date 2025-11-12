Πρώτο «θύμα» του χρονο-κόφτη στη Βουλή ο Μιχάλης Κατρίνης – Έκλεισε το μικρόφωνό του εν ώρα ομιλίας

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου χρόνου ομιλιών, γνωστό ως «χρονο-κόφτης», έκανε σήμερα την πρώτη του «δοκιμή» στην πράξη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, ήταν ο πρώτος που «έπεσε» πάνω στη νέα ρύθμιση, όταν το μικρόφωνό του διακόπηκε αυτόματα λίγο πριν ολοκληρώσει τη φράση του.

Το σύστημα ενεργοποιήθηκε επίσημα από σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της πρόσφατης τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής, που προβλέπει ηλεκτρονικό και αυτόματο έλεγχο του χρόνου των ομιλιών. Μετά τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου, το μικρόφωνο του ομιλητή απενεργοποιείται αμέσως, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας ενημέρωσε το Σώμα για τη λειτουργία του νέου συστήματος, το οποίο συνδυάζεται με αύξηση του χρόνου αγόρευσης κατά περίπου 20%.

Η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου χαιρέτισε την εφαρμογή του μέτρου, σημειώνοντας πως «θα ενισχύσει τη δημοκρατική εκπροσώπηση, επιτρέποντας σε περισσότερους βουλευτές να τοποθετηθούν».

Ο Μιχάλης Κατρίνης, αναπτύσσοντας ερώτηση για τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων στην Ηλεία, αστειεύτηκε προειδοποιητικά προς το προεδρείο λέγοντας: «Αν υπερβώ λίγο τον χρόνο, μη θεωρηθεί ασέβεια – να ελέγξουμε αν λειτουργεί το σύστημα». Και όπως αποδείχθηκε, λειτούργησε άψογα: το μικρόφωνό του έσβησε αυτόματα, σηματοδοτώντας την πρώτη “σιωπή” από χρονο-κόφτη στην ιστορία της ελληνικής Βουλής.





