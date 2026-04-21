Προβλήματα στην πλατφόρμα για τον Κοινωνικό Τουρισμό – Καθυστερήσεις στις αιτήσεις

Προβλήματα στην πλατφόρμα για τον Κοινωνικό Τουρισμό – Καθυστερήσεις στις αιτήσεις
21 Απρ. 2026 16:35
Pelop News

Καθυστερήσεις και τεχνικά προβλήματα αντιμετωπίζουν από το πρωί της Τρίτης (21/04) οι δικαιούχοι που επιχειρούν να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, μέσω της πλατφόρμας που άνοιξε σήμερα.

Σύμφωνα με καταγγελίες χρηστών, το σύστημα παρουσιάζει χαμηλές ταχύτητες και συχνά «κολλάει», με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να αναγκάζονται να δοκιμάζουν επανειλημμένα για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και να διεκδικήσουν ένα από τα vouchers. Η μεγάλη συμμετοχή από εργαζόμενους και ανέργους φαίνεται να έχει επιβαρύνει την πλατφόρμα, οδηγώντας σε σφάλματα και προσωρινές δυσλειτουργίες.

Το φετινό πρόγραμμα, που ξεκινά στις 18 Μαΐου 2026 και θα έχει διάρκεια 13 μηνών, συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον, καθώς προβλέπει τη χορήγηση 300.000 επιταγών συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα για οικονομικές διακοπές σε χιλιάδες δικαιούχους.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η διαδικασία εξελίσσεται σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων:

  • 0: Τρίτη 21/04/2026
  • 1, 2: Τετάρτη 22/04/2026
  • 3, 4: Πέμπτη 23/04/2026
  • 5, 6: Παρασκευή 24/04/2026
  • 7, 8, 9: Σάββατο 25/04/2026
  • Όλοι οι ΑΦΜ: Κυριακή 26/04/2026

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας του gov.gr.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Με την επιταγή, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε καταλύματα που συμμετέχουν στο «Μητρώο Παρόχων», με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ιδιαίτερες πρόνοιες ισχύουν για συγκεκριμένες περιοχές:

  • Έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε νησιά όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος
  • Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (εκτός Σποράδων)

Παράλληλα, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με συμμετοχή 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία είναι δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% σε περιόδους αιχμής, όπως τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, ενώ η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για συγκεκριμένες περιοχές.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

  • εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με εισφορές υπέρ ανεργίας
  • άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον 3 μήνες

Η επιλογή γίνεται μέσω μοριοδότησης, με κριτήρια όπως το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση και η προηγούμενη συμμετοχή. Σημειώνεται ότι φέτος οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και συμμετέχουν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Παρά τα τεχνικά προβλήματα της πρώτης ημέρας, οι αιτήσεις αναμένεται να συνεχιστούν κανονικά τις επόμενες ημέρες, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να καλούνται να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας, ώστε να εξυπηρετηθεί ο μεγάλος όγκος των ενδιαφερόμενων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ