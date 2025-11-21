Προϋπολογισμός 2026: Μειώσεις στο ελάχιστο εισόδημα για ελεύθερους επαγγελματίες, ποιους αφορά και πώς αλλάζει ο μηχανισμός.

Σημαντικές αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες εισάγει ο προϋπολογισμός του 2026, προβλέποντας μειώσεις στο ελάχιστο εισόδημα και νέες κατηγορίες εξαιρέσεων. Οι ρυθμίσεις αφορούν αποκλειστικά όσους υπάγονται στον μηχανισμό ελάχιστου εισοδήματος και στοχεύουν στη στήριξη συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων και περιοχών.

Κεντρική πρόβλεψη αποτελεί η μείωση κατά 50% του τεκμαρτού ελάχιστου εισοδήματος για όσους δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς εκτός Αττικής. Η ρύθμιση αφορά επαγγελματίες με έδρα σε χωριά έως 1.500 κατοίκους, ανεξαρτήτως κλάδου. Με τον τρόπο αυτό, ο φορολογικός «κατώτατος πήχης» για τον υπολογισμό τζίρου και κερδών περιορίζεται στο μισό σε σχέση με το γενικό πλαίσιο.

Διεύρυνση της εφαρμογής προβλέπεται για ακριτικές περιοχές. Σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και σε δήμους της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου που συνορεύουν με άλλες χώρες, το πληθυσμιακό όριο αυξάνεται σε 1.700 κατοίκους, εντάσσοντας περισσότερα χωριά στη ρύθμιση και αντίστοιχα περισσότερους επαγγελματίες στη μείωση του ελάχιστου εισοδήματος.

Στο καθεστώς μείωσης περιλαμβάνονται επίσης τα σχολικά κυλικεία, τα οποία αντιμετωπίζονται ως ελεύθερες επαγγελματικές δραστηριότητες για τον συγκεκριμένο μηχανισμό. Οι εκμεταλλευτές τους θα έχουν πρόσβαση στη μείωση 50%, υπό τις ίδιες γεωγραφικές προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα περιορισμένα έσοδα μικρών σχολικών μονάδων.

Η δεύτερη μεγάλη παρέμβαση αφορά τις νέες μητέρες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα. Προβλέπεται πλήρης εξαίρεση από τον μηχανισμό ελάχιστου εισοδήματος για τρία διαδοχικά φορολογικά έτη – το έτος γέννησης του παιδιού και τα δύο επόμενα. Στο διάστημα αυτό, ο φόρος θα υπολογίζεται αποκλειστικά βάσει των δηλωθέντων πραγματικών κερδών, χωρίς εφαρμογή τεκμαρτών ορίων.

Έτσι, μια αυτοαπασχολούμενη που αποκτά παιδί το 2026 δεν θα υπόκειται στον μηχανισμό έως και τις δηλώσεις του 2029, διευκολύνοντας την πιθανή μείωση επαγγελματικής δραστηριότητας λόγω μητρότητας. Το συνολικό πακέτο μέτρων έχει περιορισμένο δημοσιονομικό αντίκτυπο, υπολογιζόμενο στα 10 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ στοχεύει σε περιοχές με χαμηλή οικονομική δραστηριότητα και σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



