Προϋπολογισμός 2026: Το πακέτο των μόνιμων παρεμβάσεων 2 δισ. ευρώ για στήριξη εισοδήματος και μείωση φόρων

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κατέθεσε στη Βουλή τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος ενσωματώνει νέες μόνιμες δημοσιονομικές παρεμβάσεις συνολικού κόστους 1,76 δισ. ευρώ που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Στο ποσό αυτό προστίθενται επιπλέον 300 εκατ. ευρώ από μόνιμα μέτρα που θεσπίστηκαν εντός του 2025 και δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της τρέχουσας χρονιάς, ανεβάζοντας το συνολικό όφελος για τους πολίτες σε σχέση με το 2025 στα 2 δισ. ευρώ.

Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός 2026: «Ρεαλιστικός, κοινωνικός και αναπτυξιακός», λέει ο Πιερρακάκης – Τα 2,9 δισ. ευρώ σε παρεμβάσεις και όλες οι ελαφρύνσεις

Το συνολικό κόστος όλων των παρεμβάσεων που έχουν νομοθετηθεί ή ανακοινωθεί για την τριετία 2025-2027 ανέρχεται σε 3,04 δισ. ευρώ το 2025, 5,94 δισ. ευρώ το 2026 και 7,94 δισ. ευρώ το 2027.

Οι παρεμβάσεις εστιάζουν στην αντιμετώπιση του δημογραφικού, στην ενίσχυση του εισοδήματος και στη μείωση των φορολογικών βαρών, ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους.

Κύρια νέα μέτρα από 1.1.2026:

Διαρθρωτική αναμόρφωση της κλίμακας φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με μειώσεις συντελεστών έως και μηδενισμό φόρου για οικογένειες με πολλά παιδιά και νέους έως 25 ετών (κόστος 1,2 δισ. ευρώ το 2026).

Μη συμψηφισμός του 50% της αύξησης συντάξεων με την προσωπική διαφορά το 2026 και πλήρης κατάργηση από το 2027.

Παρεμβάσεις σε ειδικά μισθολόγια Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, ΔΕΠ, ερευνητών και υπαλλήλων με πενταετή κύκλο σπουδών.

Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (πλήρης κατάργηση από 2027).

Μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά Βορείου Αιγαίου, Έβρου και Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Ενδιάμεσος συντελεστής 25% στον φόρο εισοδήματος από ακίνητα, επέκταση απαλλαγών για κενές κατοικίες που μισθώνονται και αναστολή ΦΠΑ σε νέες οικοδομές.

Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες (30%-35%), αυτοκίνητα και εξαιρέσεις για νέες μητέρες.

Επιπλέον, προβλέπονται αυξήσεις κατώτατου μισθού με στόχο τα 950 ευρώ το 2027, οριζόντιες μισθολογικές αυξήσεις στο Δημόσιο, επέκταση προγραμμάτων στέγασης και ενισχύσεις επενδύσεων μέσω νέων ταμείων και υπερεκπτώσεων.

Οι παρεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται εντός των δημοσιονομικών στόχων. Το συνολικό κόστος των νέων μέτρων για το 2026 ανέρχεται σε 1,76 δισ. ευρώ.

Πέραν των ανωτέρω παρεμβάσεων, τον Απρίλιο 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός με στόχο να ανέλθει στο ποσό των 950 ευρώ τον Απρίλιο 2027 από το ποσό των 880 ευρώ που είναι σήμερα. Η αύξηση αυτή επηρεάζει το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τα επιδόματα τριετιών, την αμοιβή υπερωριών και τους βασικούς μισθούς των δημόσιων υπαλλήλων.

Επιπρόσθετες παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

επέκταση του προγράμματος ανακαίνισης σχολείων «Μαριέττα Γιαννάκου» με επιπλέον 300 εκατ. ευρώ ως δωρεά από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός να ανέλθει στο ποσό των 650 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω παρέμβαση αποσκοπεί στην ανακαίνιση περισσότερων από 2.500 σχολικών μονάδων,

θέσπιση υπερεκπτώσεων 100% για επενδυτικές δαπάνες σε στρατηγικούς τομείς, όπως η άμυνα και η κατασκευή οχημάτων καθώς και αεροσκαφών και των εξαρτημάτων αυτών και

μη υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους με βάση την προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω της εργασίας.

Ειδικότερα, η αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας συνίσταται στα ακόλουθα:

μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται:

από 22% σε 20% για εισόδημα μεταξύ 10.000 – 20.000 ευρώ, από 28% σε 26% για εισόδημα μεταξύ 20.000 – 30.000 ευρώ και από 36% σε 34% για εισόδημα μεταξύ 30.000 – 40.000 ευρώ,

εισαγωγή νέας φορολογικής κλίμακας με συντελεστή 39% για εισοδήματα μεταξύ 40.000 και 60.000 ευρώ,

ο συντελεστής για εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ο οποίος πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε: 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο, 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα και 9% για φορολογούμενους με 3 εξαρτώμενα τέκνα,

όσον αφορά στους πολύτεκνους, προβλέπεται μεγαλύτερη μείωση των συντελεστών και ειδικότερα, για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ μηδενίζεται,

ο συντελεστής για εισόδημα από 20.000 έως 30.000 ευρώ, ο οποίος πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο, ανεξαρτήτως του αριθμού των τέκνων: 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο, 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα, 20% για φορολογούμενους με 3 εξαρτώμενα τέκνα, 18% για φορολογούμενους με 4 εξαρτώμενα τέκνα και 16% για φορολογούμενους με 5 εξαρτώμενα τέκνα κ.λπ., μηδενισμός του φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ των νέων ηλικίας έως 25 ετών και διαμόρφωση σε 9% του συντελεστή για εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ των νέων ηλικίας από 26 έως 30 ετών.



Το δημοσιονομικό κόστος της μεταρρύθμισης, η οποία αναμένεται να ωφελήσει περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενους, εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ για το 2026 και σε 1,6 δισ. ευρώ για το 2027.

Αυξήσεις αποδοχών συνταξιούχων

Κατά τη διάρκεια του 2025 εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

αύξηση των συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ κατά 2,4%, με δημοσιονομικό κόστος 474 εκατ. ευρώ,

ετήσια αναπροσαρμογή των ορίων της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, ώστε οι συνταξιούχοι που υπάγονται σε αυτή να λαμβάνουν το πλήρες ποσό της αύξησης της σύνταξης,

επέκταση από το 2025 της απαλλαγής από τη φαρμακευτική δαπάνη στους χαμηλοσυνταξιούχους και

καθιέρωση κοινωνικής ενίσχυσης ποσού 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο για συνταξιούχους άνω των 65 ετών με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια (14.000 ευρώ για άγαμους και 26.000 ευρώ για έγγαμους) καθώς και για ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, με ετήσιο κόστος 360 εκατ. ευρώ.

Τα νέα μέτρα για τους συνταξιούχους, πέραν των ωφελειών της φορολογικής μεταρρύθμισης και της ενίσχυσης του Νοεμβρίου, τα οποία θα εφαρμοστούν από το 2026, είναι τα εξής:

περαιτέρω αύξηση των συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ,

μη συνυπολογισμός της προσαύξησης της σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων λόγω της εργασίας τους κατά τον υπολογισμό της ΕΑΣ και

μη συμψηφισμός του 50% της αύξησης της σύνταξης με την προσωπική διαφορά από τον Ιανουάριο 2026, πλήρης δε κατάργηση του συμψηφισμού από τον Ιανουάριο 2027. Το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι θα ωφελήσει άμεσα περίπου 671.000 συνταξιούχους.

Το συνολικό κόστος της αύξησης των συντάξεων βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ και λαμβανομένου υπόψη του μη συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά, εκτιμάται για το 2026 σε 629 εκατ. ευρώ.

Αυξήσεις αποδοχών δημόσιων υπαλλήλων

Κατά τη διάρκεια του 2025 εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

θεσμοθέτηση κανόνα ετήσιας οριζόντιας αύξησης των μισθών ανάλογα με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με το δημοσιονομικό κόστος για το 2025 να ανέρχεται στο ποσό των 215 εκατ. ευρώ,

αυτοτελής φορολόγηση της αποζημίωσης των εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ, με κόστος 40 εκατ. ευρώ,

μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία (1) μονάδα και στο Δημόσιο, με κόστος 83 εκατ. ευρώ,

μερικός ή πλήρης μη συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς στη μισθολογική εξέλιξη των δημόσιων υπαλλήλων, με ετήσιο κόστος 12 εκατ. ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5 εκατ. ευρώ ετησίως,

αύξηση του κινήτρου επίτευξης στόχων, με ετήσιο κόστος 40 εκατ. ευρώ,

αύξηση της νυχτερινής αποζημίωσης των ενστόλων, με ετήσιο κόστος 25 εκατ. ευρώ και

ενίσχυση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας ύψους 100 ευρώ μηνιαίως, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος 111 εκατ. ευρώ για το 2025 και 222 εκατ. ευρώ για το 2026.

Για το 2026, πέραν των ωφελειών που θα έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι από τη φορολογική μεταρρύθμιση, εφαρμόζονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις ύψους 620 εκατ. ευρώ:

οριζόντια αύξηση των μισθών από τον Απρίλιο 2026, ανάλογα με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με εκτιμώμενο κόστος 358 εκατ. ευρώ περίπου,

αναμόρφωση του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων με αυξήσεις εφαρμοζόμενες από τον Οκτώβριο 2025, ετήσιου κόστους 162 εκατ. ευρώ (καθαρού κόστους 85 εκατ. ευρώ μετά την αναδιάρθρωση της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων) και των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή), ετήσιου κόστους 127 εκατ. ευρώ,

αυξήσεις στην αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής, στο επίδομα ειδικών καθηκόντων και στις αποζημιώσεις για τα δίδακτρα φοίτησης των τέκνων του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, με ετήσιο κόστος 30 εκατ. ευρώ,

θέσπιση επιδόματος ιδιαίτερων καθηκόντων στο προσωπικό των σωφρονιστικών καταστημάτων με αναδρομική ισχύ από τον Ιούλιο 2025, ετήσιου κόστους 6 εκατ. ευρώ,

μισθολογική αναγνώριση (δύο μισθολογικά κλιμάκια) των αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Πανεπιστημιακών Σχολών με πενταετή κύκλο σπουδών, κόστους 7 εκατ. ευρώ και

θέσπιση αφορολόγητου για το επίδομα βιβλιοθήκης των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών, με ετήσιο κόστος 6 εκατ. ευρώ περίπου και αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών σε ΑΕΙ και σε τεχνολογικούς φορείς, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας.

Επιπλέον, από το 2027 αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω κατά 0,5% οι ασφαλιστικές εισφορές, όπως έχει ανακοινωθεί, με ετήσιο κόστος 245 εκατ. ευρώ περίπου.

