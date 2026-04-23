Ψαράδες Πρεσπών: φύση, ηρεμία και βαρκάδα

Ιδανική εποχή για να επισκεφτείς την περιοχή είναι την Ανοιξη

23 Απρ. 2026 12:29
Pelop News

Η σημερινή μας επιλογή αφορά ένα χωριό στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας, σε έναν απόκοσμο, αλλά πανέμορφο τόπο, όπου κυριαρχούν η ηρεμία και οι ήχοι των πουλιών.

Μιλάμε για τις Πρέσπες, όπου εδώ ο χρόνος κυλάει διαφορετικά και σε άλλους ρυθμούς, σε σχέση με τα συνηθισμένα για τους περισσότερους. Για τις Πρέσπες έχουν γραφτεί πολλά. Κάποτε Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα ήταν ενωμένες. Σήμερα καλύπτουν μια τεράστια έκταση 300 τ.χλμ στο δυτικό τμήμα της Φλώρινας, στη σκιά των μεγάλων ορεινών όγκων του Βαρνούντα, του Βροντερού και του Τρικλάριου. Η Μεγάλη Πρέσπα είναι η μεγαλύτερη σε έκταση (288 τ.χλμ.) λίμνη στα Βαλκάνια. Στα νερά της «σμίγουν» τα σύνορα των τριών χωρών και στην Ελλάδα να ανήκει μόλις το 22%. Οσον αφορά τη Μικρή Πρέσπα (44 τ.χλμ.), που προστατεύεται από τη Συνθήκη Ramsar, ένα πολύ μικρό κομμάτι της ανήκει στην Αλβανία.

Το χωριό Ψαράδες, το μοναδικό ελληνικό χωριό της Μεγάλης Πρέσπας, είναι ένα από τα πιο όμορφα και παράλληλα, ένα από τα πλέον άγνωστα χωριά της χώρας. Οι Ψαράδες βρίσκονται στις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας και προσφέρουν ένα απίστευτο πακέτο τουριστικών δραστηριοτήτων στους λίγους και τυχερούς επισκέπτες που έχουν τη διάθεση και την τιμή να το γνωρίσουν και ακολούθως να το αγαπήσουν για την ομορφιά και την απλότητά του.

Η ζωή στους Ψαράδες για τους εξήντα μόνιμους κατοίκους κυλά αργά και ήρεμα. Με κάποιον τρόπο, οι άνθρωποι αυτοί που αποφάσισαν να παραμείνουν στο πιο εμβληματικό σημείο της λίμνης, συμβιώνουν σαν ερημίτες σε ένα μέρος απείρου κάλλους μεν, μοναχικό δε. Ενα ταξίδι στους Ψαράδες περιλαμβάνει χαλάρωση, καφέ και τσίπουρο στα παραδοσιακά καφενεδάκια του χωριού -παρέα, φυσικά, με τους φιλόξενους ντόπιους-, και βέβαια γριβάδι. «Τι είναι αυτό;», θα αναρωτηθείς. Πρόκειται για το μεγάλο ψάρι της λίμνης, το οποίο δεν πρόκειται να βρεις σε καμία άλλη περιοχή της Ελλάδας. Η μεγαλύτερη περιπέτεια, η οποία τελικά γίνεται μοναδική εμπειρία στους Ψαράδες είναι η βαρκάδα στα νερά της λίμνης.

Το μίνι ταξίδι στο χωριό περιλαμβάνει ξενάγηση στα διάσημα ασκηταριά της Παναγίας της Ελεούσας, της Μεταμόρφωσης και της Ανάληψης. Μεγαλύτερη αξία στη συγκεκριμένη βαρκάδα, ίσως ακόμα και από τη μοναδική φυσική ομορφιά που χαρίζει στον ταξιδιώτη, είναι το γεγονός πως πραγματοποιείται ανάμεσα σε τρεις χώρες: την Ελλάδα, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, στην οποία μάλιστα ανήκει το 60% της λίμνης.

