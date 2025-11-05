Ψηφιακή τομή στις αγροτικές ενισχύσεις: Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα με το νέο Σχέδιο Δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ελληνική Κυβέρνηση προχώρησε στην υποβολή του Σχεδίου Δράσης για την αναβάθμιση και τον πλήρη εκσυγχρονισμό του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του ΟΠΕΚΕΠΕ, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και διαφανούς μηχανισμού χορήγησης των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων.

Το Σχέδιο Δράσης, που κατατέθηκε χθες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει σειρά τεχνολογικών και θεσμικών παρεμβάσεων:

Νέο ψηφιακό γεωχωρικό χάρτη της χώρας, με χρήση δορυφορικών εικόνων και τεχνητής νοημοσύνης για τον ακριβή διαχωρισμό επιλέξιμων και μη εκτάσεων.

Ηλεκτρονική σήμανση αιγοπροβάτων μέσω «βώλου» και δημιουργία ενιαίας ψηφιακής βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση του ζωικού κεφαλαίου.

Ενίσχυση των ελέγχων από μικτά κλιμάκια με ανάλυση κινδύνου και στοχευμένες επιτόπιες επιθεωρήσεις.

Διασταυρωτικούς ελέγχους ιδιοκτησίας μέσω του Εθνικού Κτηματολογίου και της ΑΑΔΕ για την εξάλειψη εικονικών μισθώσεων και καταπατήσεων.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το Σχέδιο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιλαμβάνει αυστηρά χρονοδιαγράμματα και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη διαφάνεια και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον αγροτικό τομέα.

«Τομή στην αξιοπιστία του συστήματος»

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε ότι η μεταρρύθμιση του ΟΣΔΕ αποτελεί «μια σημαντική τομή που ενισχύει αποφασιστικά την αξιοπιστία του συστήματος των αγροτικών ενισχύσεων».

«Εργαστήκαμε εντατικά ώστε να μην αντιμετωπίσει η χώρα ζήτημα αναστολής πληρωμών. Σε συνδυασμό με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τους αυστηρούς ελέγχους που ήδη πραγματοποιούνται, στέλνουμε το μήνυμα ότι στις αγροτικές ενισχύσεις θα μπει επιτέλους τάξη», υπογράμμισε. Και πρόσθεσε: «Η προσπάθεια αυτή ξεχωρίζει την ήρα από το στάρι και λειτουργεί υπέρ των έντιμων αγροτών, που θα λαμβάνουν τις επιδοτήσεις τους χωρίς εμπόδια».

«Διαφάνεια και δικαιοσύνη στη νέα εποχή του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ανέφερε ότι η κατάθεση του Action Plan 2 αποτελεί «ουσιαστικό βήμα μεταρρύθμισης και εξυγίανσης» του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το σχέδιο αποτυπώνει τη βούληση της κυβέρνησης να περάσουμε σε μια νέα εποχή λειτουργίας, όπου κυριαρχούν η διαφάνεια, η δικαιοσύνη και η αξιοπιστία», σημείωσε, προσθέτοντας πως «στόχος είναι οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις να φτάνουν δίκαια, έγκαιρα και με απόλυτη διαφάνεια στους πραγματικούς δικαιούχους».

«Στενή διασύνδεση με την ΑΑΔΕ για ελέγχους και διασταυρώσεις»

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επιβεβαίωσε ότι προχωρά η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή, με στόχο την ενσωμάτωση των ψηφιακών υποδομών και τη διασφάλιση της συνέχισης της χρηματοδότησης των πραγματικών δικαιούχων.

Όπως είπε, «αναπτύσσουμε ένα ολιστικό σχέδιο που περιγράφει λεπτομερώς τις διαδικασίες ελέγχων της φυτικής και ζωικής παραγωγής, με αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων της ΑΑΔΕ για διασταυρώσεις, δειγματοληψίες και επιτόπιους ελέγχους».

Οι τέσσερις πυλώνες του νέου σχεδίου

1. Ψηφιακός γεωχωρικός χάρτης – Υψηλής ανάλυσης δορυφορικές εικόνες και AI για καθαρό διαχωρισμό επιλέξιμων εκτάσεων.

2. Ηλεκτρονική καταγραφή αιγοπροβάτων – Νέα βάση δεδομένων με ηλεκτρονική σήμανση και αντικειμενικά κριτήρια υπολογισμού.

3. Ενισχυμένοι έλεγχοι – Μικτά κλιμάκια και συστήματα ανάλυσης κινδύνου για αποτροπή παραπλανητικών δηλώσεων.

4. Έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος – Υποχρεωτική δήλωση ΑΤΑΚ και διασταυρώσεις με Κτηματολόγιο και Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων της ΑΑΔΕ.

Το Σχέδιο Δράσης σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής διαφάνειας, αξιοπιστίας και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού για τον αγροτικό τομέα, διασφαλίζοντας ότι οι ενισχύσεις θα καταλήγουν στους πραγματικούς παραγωγούς και η Ελλάδα θα «γίνει Ευρώπη» και σε αυτό το πεδίο.

