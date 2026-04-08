«Ψηφιακό Μπλόκο» στα Social Media για ανηλίκους κάτω των 15: Σήμερα οι επίσημες ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ο «ψηφιακός κόφτης» για παιδιά κάτω των 15 ετών στα social media.

08 Απρ. 2026 8:08
Pelop News

Σε μια κίνηση που αλλάζει ριζικά τον ψηφιακό χάρτη για τη νέα γενιά προχωρά η κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώνει σήμερα τη νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού και την προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα, όπως αυτό της Αυστραλίας.

Ο περιορισμός αφορά τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες παγκοσμίως, όπως:

  • Facebook & Instagram (Meta)

  • TikTok

  • Snapchat

Ουσιαστικά, η πρόσβαση θα απαγορεύεται για όλους τους μαθητές έως και την Τρίτη Γυμνασίου.

«Kids Wallet»

Το κρίσιμο ερώτημα της εφαρμογής του μέτρου αναμένεται να απαντηθεί μέσω της συνεργασίας με τις πλατφόρμες. Η κυβέρνηση θα ζητήσει από τους τεχνολογικούς κολοσσούς να ενεργοποιήσουν αυστηρά εργαλεία ταυτοποίησης της πραγματικής ηλικίας των χρηστών. Ως επιπλέον δικλείδα ασφαλείας, το ελληνικό Δημόσιο θα προσφέρει την εφαρμογή Kids Wallet, η οποία θα λειτουργεί ως ψηφιακό φίλτρο γονικού ελέγχου.

Την πρόταση επεξεργάστηκαν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υπό τον συντονισμό του Άκη Σκέρτσου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το θέμα τυγχάνει ευρείας κοινωνικής αποδοχής, καθώς οι έρευνες δείχνουν ότι οι οικογένειες ανησυχούν έντονα για τις επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης των social media στις μικρές ηλικίες.

Η ρύθμιση θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, με το Μέγαρο Μαξίμου να προσδοκά σε πολιτική συναίνεση, θεωρώντας ότι το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων υπερβαίνει τις κομματικές αντιπαραθέσεις.

