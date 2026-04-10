Ψωρίαση: Στίγμα, μύθοι και αλήθειες γύρω από μια χρόνια δερματική πάθηση

Η ψωρίαση αποτελεί μια χρόνια, ανοσολογικής προέλευσης δερματική πάθηση, με σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο στο σώμα αλλά και στην ψυχολογία των ασθενών. Ιδιαίτερα οι νεότεροι και οι γυναίκες φαίνεται να επηρεάζονται έντονα, κυρίως λόγω της ορατότητας των συμπτωμάτων και του κοινωνικού στιγματισμού που συχνά τη συνοδεύει.

Οι δερματικές αλλοιώσεις οδηγούν αρκετές φορές σε αρνητικές αντιδράσεις από το περιβάλλον, με τους πάσχοντες να βιώνουν από αμηχανία έως και απομόνωση. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ασθενών έχει βιώσει διακρίσεις ή ταπείνωση λόγω της νόσου.

Η ψυχολογική επιβάρυνση είναι συχνά εντονότερη τους θερμούς μήνες, καθώς η μεγαλύτερη έκθεση του σώματος κάνει τις βλάβες πιο ορατές, επηρεάζοντας την κοινωνική ζωή των ασθενών.

Τι είναι η ψωρίαση

Η ψωρίαση είναι μια αυτοάνοση, φλεγμονώδης δερματική νόσος, κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα προκαλεί ταχεία ανανέωση των κυττάρων του δέρματος, οδηγώντας σε πάχυνση και απολέπιση.

Η νόσος δεν είναι μεταδοτική και δεν σχετίζεται με κακή υγιεινή, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυροί μύθοι που επιβαρύνουν το κοινωνικό στίγμα.

Το ψυχολογικό και κοινωνικό φορτίο

Η καθημερινότητα των ασθενών επηρεάζεται σημαντικά, καθώς οι δερματικές βλάβες είναι ορατές και συχνά παρερμηνεύονται. Πολλοί ασθενείς αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν εχθρικά βλέμματα ή αδικαιολόγητες αντιδράσεις από το περιβάλλον τους.

Σε έρευνα που περιέλαβε περισσότερους από 8.000 ασθενείς, το 84% δήλωσε ότι έχει βιώσει διάκριση ή ταπείνωση λόγω της νόσου, γεγονός που αναδεικνύει τη διάσταση του κοινωνικού προβλήματος.

Η ψυχολογική επιβάρυνση μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αυτοπεποίθησης, κοινωνική απομόνωση και επιδείνωση της ανταπόκρισης στις θεραπείες.

Οι πιο συχνοί μύθοι για την ψωρίαση

«Προκαλείται από άγχος»

Το στρες δεν προκαλεί ψωρίαση, αλλά μπορεί να πυροδοτήσει εξάρσεις των συμπτωμάτων.

«Οφείλεται σε κακή υγιεινή»

Η νόσος δεν σχετίζεται με την καθαριότητα. Πρόκειται για ανοσολογική διαταραχή και όχι για λοίμωξη.

«Είναι μεταδοτική»

Η ψωρίαση δεν μεταδίδεται ούτε με επαφή ούτε μέσω σωματικών υγρών.

«Προκαλεί απλώς ξηρό δέρμα»

Στην πραγματικότητα, προκαλεί ταχεία υπερπαραγωγή κυττάρων και παχιές ψωριασικές πλάκες.

Διάγνωση και μορφές της νόσου

Η διάγνωση μπορεί να είναι απλή σε τυπικές περιπτώσεις, όμως σε άλλες μοιάζει με παθήσεις όπως έκζεμα ή μυκητιασικές λοιμώξεις.

Η ψωρίαση εμφανίζεται σε διαφορετικές μορφές, όπως:

κατά πλάκας (η συχνότερη)

σταγονοειδής

ανάστροφη

φλυκταινώδης

ερυθροδερμική

Κάθε μορφή απαιτεί διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση.

Θεραπεία και σύγχρονες προσεγγίσεις

Παρότι η ψωρίαση δεν θεραπεύεται οριστικά, υπάρχουν πολλές επιλογές που επιτρέπουν αποτελεσματικό έλεγχο των συμπτωμάτων, από τοπικές θεραπείες έως σύγχρονα βιολογικά φάρμακα που στοχεύουν στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Η έκθεση στον ήλιο μπορεί να βοηθήσει σε ορισμένες περιπτώσεις, πάντα όμως με ιατρική καθοδήγηση.

Όπως τονίζει ο δρ Στάμου, παράγοντες όπως το στρες, το κάπνισμα, το αλκοόλ και το αυξημένο σωματικό βάρος μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της νόσου, χωρίς όμως να αποτελούν αιτία ή θεραπεία.

Μύθοι για τη θεραπεία και τον τρόπο ζωής

Δεν είναι μία ενιαία νόσος

Υπάρχουν πολλαπλοί τύποι με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Δεν επηρεάζει μόνο ενήλικες

Μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία, ακόμη και στην παιδική.

Δεν θεραπεύεται με σολάριουμ

Η ιατρική φωτοθεραπεία είναι ελεγχόμενη και διαφορετική από την τεχνητή υπεριώδη ακτινοβολία των σολάριουμ.

Δεν θεραπεύεται οριστικά

Η νόσος είναι χρόνια, αλλά μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά.

Συμπέρασμα

Η ψωρίαση δεν είναι απλώς μια δερματική πάθηση, αλλά μια κατάσταση με σημαντικές ψυχοκοινωνικές προεκτάσεις. Η σωστή ενημέρωση, η αποδόμηση των μύθων και η πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ασθενών και να περιορίσουν το στίγμα που τη συνοδεύει.

