Ψύχραιμη ανάλυση

Στην Ελλάδα συχνά κυριαρχεί η καταστροφολογία. Ως προϊόν πολιτικού ανταγωνισμού, αυτή η στάση ενισχύει την αίσθηση της κρίσης και μετατρέπει αβέβαιες εξελίξεις σε απόλυτες απειλές, προτού καν διαφανεί η πραγματική τους διάσταση. Με αφορμή τη συνάντηση Τραμπ–Ερντογάν, η Άγκυρα κατέγραψε βήμα προόδου, αλλα, η μετάβαση από τις δηλώσεις σε απτά αποτελέσματα -κυρίως στα εξοπλιστικά- απαιτεί ακόμα πολύ δρόμο.

