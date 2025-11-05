Πτήσεις μαχητικών πάνω από την Αττική: Δοκιμαστικοί σχηματισμοί ενόψει του εορτασμού της Πολεμικής Αεροπορίας

Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, μεταξύ 12:15 και 13:15, προγραμματίζεται η διέλευση σχηματισμού αεροσκαφών πάνω από περιοχές της Αττικής.

Οι πτήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο δοκιμαστικών ενόψει του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, και εντάσσονται στο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις επίσημες εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.

Οι πολίτες που θα δουν ή θα ακούσουν τα μαχητικά να πετούν πάνω από την πρωτεύουσα, δεν χρειάζεται να ανησυχήσουν, καθώς πρόκειται για προγραμματισμένες διελεύσεις στο πλαίσιο των καθιερωμένων τιμητικών πτήσεων.

