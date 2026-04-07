Πύργος: Εντοπίστηκε να οδηγεί στην εθνική χωρίς δίπλωμα – Είχε ήδη αφαιρεθεί από την Τροχαία
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στην Εθνική Οδό Τριπόλεως – Πύργου, όταν σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Το δίπλωμά του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομική παράβαση.
Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Τριπόλεως – Πύργου ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, στο πλαίσιο ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή.
Κατά την εξακρίβωση των στοιχείων του, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί από το Τμήμα Τροχαίας Πύργου για τροχονομική παράβαση.
Σε βάρος του κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.
