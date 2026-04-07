Πύργος: Εντοπίστηκε να οδηγεί στην εθνική χωρίς δίπλωμα – Είχε ήδη αφαιρεθεί από την Τροχαία

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στην Εθνική Οδό Τριπόλεως – Πύργου, όταν σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Το δίπλωμά του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομική παράβαση.

07 Απρ. 2026 12:36
Pelop News

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Τριπόλεως – Πύργου ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, στο πλαίσιο ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή.

Κατά την εξακρίβωση των στοιχείων του, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί από το Τμήμα Τροχαίας Πύργου για τροχονομική παράβαση.

Σε βάρος του κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ