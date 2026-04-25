Η πυρηνική τεχνολογία αναδεικνύεται σε νέο πεδίο αιχμής για την ελληνογαλλική συνεργασία, μετά τη δήλωση προθέσεων που υπέγραψαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας, Roland Lescure.

Η υπογραφή έγινε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα και των διμερών συμφωνιών που υπεγράφησαν μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Η δήλωση προθέσεων αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών στην πυρηνική τεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία, την πυρηνική ασφάλεια και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Συνεργασία στις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής τεχνολογίας

Μετά την υπογραφή, ο Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντικό βήμα για την περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνογαλλικών σχέσεων σε έναν τομέα υψηλής στρατηγικής σημασίας.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στον ευρωπαϊκό διάλογο για την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας, με όρους που υπηρετούν την ασφάλεια, την καινοτομία και το δημόσιο συμφέρον.

Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι η συνεργασία με τη Γαλλία επικεντρώνεται στις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής τεχνολογίας και δίνει ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Περιλαμβάνει επίσης την ανταλλαγή εμπειρίας για τη διαμόρφωση νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την ανάπτυξη αντίστοιχων προγραμμάτων.

Έμφαση σε πανεπιστήμια, έρευνα και δεξιότητες

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας δεν περιορίζεται στο θεσμικό επίπεδο, αλλά αφορά και την ενίσχυση της τεχνολογικής συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο ανθρώπινο δυναμικό και στην ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων.

Οι συνέργειες μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και κέντρων κατάρτισης των δύο χωρών βρίσκονται στο επίκεντρο της προσπάθειας, με στόχο την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας.

Κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για την πυρηνική ενέργεια

Ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ακόμη ότι Ελλάδα και Γαλλία έχουν κοινή αντίληψη για την ανάγκη διαμόρφωσης ενός σταθερού και ευνοϊκού ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου.

Στόχος είναι, όπως είπε, η υλοποίηση έργων στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και η ενίσχυση της ενεργειακής κυριαρχίας της Ευρώπης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι η Ελλάδα επενδύει με σχέδιο και υπευθυνότητα στην καινοτομία και στις στρατηγικές συνεργασίες που ενισχύουν την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας.

