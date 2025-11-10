Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας

Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας
10 Νοέ. 2025 7:57
Pelop News

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου 2025 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ύστερα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Σοφοκλέους.

Νέα πτώση σοβάδων στην Πάτρα, κατέληξαν σε ΙΧ

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν υπήρξε κίνδυνος για τα γειτονικά κτίρια, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
