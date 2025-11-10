Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου 2025 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ύστερα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Σοφοκλέους.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν υπήρξε κίνδυνος για τα γειτονικά κτίρια, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

