Πυροσβεστική: Άνοιξαν σήμερα οι αιτήσεις για 15 προσλήψεις, ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν, οι προϋποθέσεις

Αρχίζει σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον νέο διαγωνισμό του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω του οποίου προκηρύσσονται 15 θέσεις για ιδιώτες που επιθυμούν να ενταχθούν ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων, κατηγορίας Διοικητικών, με ειδικότητα Οικονομικών. Η σχετική προκήρυξη έχει ήδη δημοσιευθεί από το Πυροσβεστικό Σώμα και το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τους επιτυχόντες να προβλέπεται ότι θα τοποθετηθούν στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, στην Αθήνα, με βαθμό Υποπυραγού.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες πολίτες και να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 1991 και μετά. Για τους άνδρες προβλέπεται ότι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις με σωματική ικανότητα Ι1 ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη. Παράλληλα, απαιτείται να διαθέτουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως αυτή θα διαπιστωθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή.

Η προκήρυξη προβλέπει ακόμη ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση και να μην έχουν απολυθεί από το Δημόσιο για πειθαρχικό παράπτωμα ή λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς από δόλο ή αμέλεια. Πρόκειται για ένα αυστηρό πλαίσιο συμμετοχής, που συνοδεύεται και από συγκεκριμένα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, αντίγραφο ταυτότητας, φωτογραφίες, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες και ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στη διαδικασία υποβολής, καθώς οι αιτήσεις δεν κατατίθενται απλώς ηλεκτρονικά, αλλά εκτυπώνονται από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, συμπληρώνονται και αποστέλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά και μόνο με συστημένη επιστολή. Η προθεσμία ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, και ολοκληρώνεται την Τρίτη 14 Απριλίου 2026, με κρίσιμο στοιχείο να θεωρείται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Για τους ενδιαφερόμενους, η προκήρυξη ανοίγει μια στοχευμένη δυνατότητα εισόδου στο Πυροσβεστικό Σώμα σε διοικητικό και οικονομικό αντικείμενο, με σαφώς ορισμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν με προσοχή το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς περιλαμβάνει αναλυτικά τόσο τα απαιτούμενα προσόντα όσο και τη λίστα των αποδεκτών πτυχίων και τη διαδικασία αξιολόγησης.

Ολόκληρη η προκήρυξη

