Πυροσβεστική: Άνοιξαν σήμερα οι αιτήσεις για 15 προσλήψεις, ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν, οι προϋποθέσεις

Από σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, ξεκινά η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στον διαγωνισμό του Πυροσβεστικού Σώματος που αφορά 15 θέσεις Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, κατηγορίας Διοικητικών, με ειδικότητα Οικονομικών. Οι επιτυχόντες θα τοποθετηθούν στο Αρχηγείο του Σώματος στην Αθήνα με βαθμό Υποπυραγού.

23 Μαρ. 2026 11:25
Pelop News

Αρχίζει σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον νέο διαγωνισμό του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω του οποίου προκηρύσσονται 15 θέσεις για ιδιώτες που επιθυμούν να ενταχθούν ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων, κατηγορίας Διοικητικών, με ειδικότητα Οικονομικών. Η σχετική προκήρυξη έχει ήδη δημοσιευθεί από το Πυροσβεστικό Σώμα και το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τους επιτυχόντες να προβλέπεται ότι θα τοποθετηθούν στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, στην Αθήνα, με βαθμό Υποπυραγού.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες πολίτες και να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 1991 και μετά. Για τους άνδρες προβλέπεται ότι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις με σωματική ικανότητα Ι1 ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη. Παράλληλα, απαιτείται να διαθέτουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως αυτή θα διαπιστωθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή.

Η προκήρυξη προβλέπει ακόμη ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση και να μην έχουν απολυθεί από το Δημόσιο για πειθαρχικό παράπτωμα ή λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς από δόλο ή αμέλεια. Πρόκειται για ένα αυστηρό πλαίσιο συμμετοχής, που συνοδεύεται και από συγκεκριμένα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, αντίγραφο ταυτότητας, φωτογραφίες, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες και ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στη διαδικασία υποβολής, καθώς οι αιτήσεις δεν κατατίθενται απλώς ηλεκτρονικά, αλλά εκτυπώνονται από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, συμπληρώνονται και αποστέλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά και μόνο με συστημένη επιστολή. Η προθεσμία ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, και ολοκληρώνεται την Τρίτη 14 Απριλίου 2026, με κρίσιμο στοιχείο να θεωρείται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Για τους ενδιαφερόμενους, η προκήρυξη ανοίγει μια στοχευμένη δυνατότητα εισόδου στο Πυροσβεστικό Σώμα σε διοικητικό και οικονομικό αντικείμενο, με σαφώς ορισμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν με προσοχή το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς περιλαμβάνει αναλυτικά τόσο τα απαιτούμενα προσόντα όσο και τη λίστα των αποδεκτών πτυχίων και τη διαδικασία αξιολόγησης.

Ολόκληρη η προκήρυξη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:11 Πέθανε στα 43 του ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, Leonid Radvinsky
15:03 Κοντογεώργης: «Στοχευμένα και συνετά» τα μέτρα στήριξης – Τι είπε για Τέμπη και υποκλοπές
15:00 Πάτρα: Η πλατεία Γεωργίου έγινε αγκαλιά – Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down
14:54 ΣΥΡΙΖΑ για τα μέτρα Μητσοτάκη: «Επιδοτούν την ακρίβεια αντί να την αντιμετωπίζουν»
14:51 Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη δίκη των Τεμπών: «Αυτό που έγινε στη Λάρισα ήταν φιάσκο, όχι δίκη»
14:42 Λέσβος: Απέκλεισαν τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου κτηνοτρόφοι και αγρότες για τον αφθώδη πυρετό
14:38 Χαμός στη Βουλή για τα ταξί: Σκληρή αντιπαράθεση Κυρανάκη με Βελόπουλο
14:35 Συνάντηση εργασίας στο υπουργείο  Τουρισμού για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου
14:21 Ιράν: Διαψεύδει Τραμπ για «παραγωγικές συνομιλίες» – «Υποχώρησε μετά τις απειλές μας»
14:20 Από τη Βαλένθια στην Πάτρα: Η Καρναβαλική Ακαδημία φέρνει ιδέες, εικόνες και νέους στόχους για το Πατρινό Καρναβάλι ΦΩΤΟ
14:18 Super League: Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες στα play offs και τα play outs
14:08 Ευχαριστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας για δωρεά 5.000 ευρώ στα Ευαγή Ιδρύματα
14:07 Έλεγχοι για παράνομη πώληση οπτικών ειδών: Αυστηρό πλαίσιο και πρόστιμα έως 1.000 ευρώ ημερησίως
14:00 Πάτρα: Το «Εξοικονομώ» ανεβάζει τις τιμές στην αγορά ακινήτων – Ισχυρή η επίδραση των ενεργειακών αναβαθμίσεων
13:52 ΚΥΣΕΑ: Πράσινο φως για MEKO, F-16 και F-35 – Νέος αρχηγός του Λιμενικού ο Χρήστος Κοντορουχάς
13:48 Βουλιαγμένη: Αγωνία για τον 34χρονο δύτη στα Λιμανάκια – Σε εξέλιξη οι έρευνες στο «Πηγάδι του Διαβόλου»
13:41 Ιράν: «Στοπ» στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές με εντολή Τραμπ – Βουτιά 10% στο πετρέλαιο
13:40 Fuel Pass, diesel και ακτοπλοϊκά: Πώς θα δοθούν τα νέα μέτρα στήριξης ΠΙΝΑΚΕΣ
13:36 Τουρισμός για Όλους 2026: Έρχονται επιταγές έως 600 ευρώ – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι είναι οι δικαιούχοι
13:30 Σεισμός σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα: 74 σπίτια κρίθηκαν ακατάλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες
