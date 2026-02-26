Πυροβολισμοί ανήλικων στο Αίγιο: Μετέφεραν «νύχτα» τον δράστη για να απολογηθεί

Τα ξημερώματα της Πέμπτης 26/02/2026, έγινε σύμφωνα με πληροφορίες η μεταγωγή στα Δικαστήρια Αιγίου του 46χρονου που πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις ανήλκους, το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, προκειμένου να απολογηθεί στον Ανακριτή.

Αίγιο: Η ώρα της απολογίας του δράστη πυροβολισμών ανήλικων, τι θα υποστηρίξει, αυστηρά αστυνομικά μέτρα

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση της τοπικής ΕΛΑΣ, η μεταφορά του κατηγορούμενου για απόπειρα ανθρωποκτόνιας έγινε «νύχτα» προκειμένου να αποφευχθούν επεισόδια από συγκεντρωμένους συγγενείς και φίλους των τραυματίων. Κάτι που συνέβη την Τρίτη.

Εχοντας ομολογήσει την πράξη του σήμερα ενώπιον Ανακριτή θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία του αναμένεται να ισχυριστεί πως πήρε το όπλο καθώς άκουσε να γαβγίζουν τα σκυλιά και φοβήθηκε για την παρουσία κλεφτών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



