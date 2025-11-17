Πυροβολισμός αναστάτωσε το νοσοκομείο Χανίων: Εκπυρσοκρότηση όπλου φρουρού κρατουμένου

Λίγο πριν τις 6 το πρωί της Δευτέρας (17.11.2025), δυνατός πυροβολισμός αναστάτωσε τη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Χανίων, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η αλλαγή βάρδιας της εξωτερικής φρουράς κρατουμένου.

Γιατροί, νοσηλευτές και ασθενείς πετάχτηκαν έντρομοι από τα δωμάτια, καθώς ο ήχος του όπλου αντήχησε σε ολόκληρη την πτέρυγα.

Όπως διαπιστώθηκε λίγο αργότερα, ο πυροβολισμός προήλθε από εκπυρσοκρότηση του όπλου ενός φρουρού, με τη βολίδα να διαπερνά τον τοίχο του διαδρόμου και να καρφώνεται στον τοίχο του μπάνιου της κλινικής.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί – Διατάχθηκε ΕΔΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η εκπυρσοκρότηση.

Τη στιγμή του συμβάντος στο νοσοκομείο νοσηλευόταν βαρυποινίτης κρατούμενος με πλούσιο ποινικό παρελθόν, γεγονός που είχε οδηγήσει σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας στον χώρο.

Το περιστατικό προκάλεσε εύλογη ανησυχία στο προσωπικό και τους ασθενείς, καθώς το νοσοκομείο τέθηκε προσωρινά υπό επιτήρηση έως ότου διασφαλίστηκε ότι δεν υπήρχε περαιτέρω κίνδυνος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



