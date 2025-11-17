Πυροβολισμός αναστάτωσε το νοσοκομείο Χανίων: Εκπυρσοκρότηση όπλου φρουρού κρατουμένου

Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Χανίων, όταν αστυνομικό όπλο εκπυρσοκρότησε κατά τη διάρκεια αλλαγής βάρδιας φρουράς κρατουμένου, προκαλώντας πανικό σε προσωπικό και ασθενείς.

17 Νοέ. 2025 14:55
Pelop News

Λίγο πριν τις 6 το πρωί της Δευτέρας (17.11.2025), δυνατός πυροβολισμός αναστάτωσε τη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Χανίων, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η αλλαγή βάρδιας της εξωτερικής φρουράς κρατουμένου.

Γιατροί, νοσηλευτές και ασθενείς πετάχτηκαν έντρομοι από τα δωμάτια, καθώς ο ήχος του όπλου αντήχησε σε ολόκληρη την πτέρυγα.

Όπως διαπιστώθηκε λίγο αργότερα, ο πυροβολισμός προήλθε από εκπυρσοκρότηση του όπλου ενός φρουρού, με τη βολίδα να διαπερνά τον τοίχο του διαδρόμου και να καρφώνεται στον τοίχο του μπάνιου της κλινικής.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί – Διατάχθηκε ΕΔΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η εκπυρσοκρότηση.

Τη στιγμή του συμβάντος στο νοσοκομείο νοσηλευόταν βαρυποινίτης κρατούμενος με πλούσιο ποινικό παρελθόν, γεγονός που είχε οδηγήσει σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας στον χώρο.

Το περιστατικό προκάλεσε εύλογη ανησυχία στο προσωπικό και τους ασθενείς, καθώς το νοσοκομείο τέθηκε προσωρινά υπό επιτήρηση έως ότου διασφαλίστηκε ότι δεν υπήρχε περαιτέρω κίνδυνος.

