«Πυροβόλο» φέτος ο Ανδρέας Μπιτσάκος

21 Απρ. 2026 10:55
Pelop News

Ολοκληρώθηκε η Β΄ ‘ φάση της Waterpolo League Ανδρών ολοκληρώθηκε και πλέον έγινε γνωστό σε ποιον θα καταλήξει ο τίτλος του πρώτου σκόρερ.

Για 4η συνεχόμενη φορά  ο Νίκολα Μπογκντάνοβιτς αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ όμως η πρώτη πεντάδα έχει ένα δικό μας, τον Πατρινό Ανδρέα Μπιτσάκου που φέτος κάνει εξαιρετική σεζόν με τον Πανιώνιο.

Ο πατρινός πολίστας σημείωσε συνολικά 70 γκολ και είναι ο τρίτος καλύτερος Έλληνας στον πίνακα των σκόρερ, κάτι που σημαίνει πολλά για την αξία του, υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για ένα δεινό σκόρερ που έχει λαμπρό μέλλον μπροστά του.

TA 5 ΚΟΡΥΦΑΙΑ «ΚΑΝΟΝΙΑ» ΤΗΣ WATERPOLO LEAGUE είναι:

  1. Νίκολα Μπογκντάνοβιτς 111 (Απόλλων Σμύρνης)
  2. Χανς Ντάουμπε 82 (Απόλλων Σμύρνης)
  3. Αλέξανδρος Γούνας 78 (Πανιώνιος)
  4. Γρηγόρης Γιαννόπουλος 72 (ΑΝΟ Γλυφάδας)
  5. Ανδρέας Μπιτσάκος 70 (Πανιώνιος).

