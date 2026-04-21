«Πυροβόλο» φέτος ο Ανδρέας Μπιτσάκος

Ολοκληρώθηκε η Β΄ ‘ φάση της Waterpolo League Ανδρών ολοκληρώθηκε και πλέον έγινε γνωστό σε ποιον θα καταλήξει ο τίτλος του πρώτου σκόρερ.

Για 4η συνεχόμενη φορά ο Νίκολα Μπογκντάνοβιτς αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ όμως η πρώτη πεντάδα έχει ένα δικό μας, τον Πατρινό Ανδρέα Μπιτσάκου που φέτος κάνει εξαιρετική σεζόν με τον Πανιώνιο.

Ο πατρινός πολίστας σημείωσε συνολικά 70 γκολ και είναι ο τρίτος καλύτερος Έλληνας στον πίνακα των σκόρερ, κάτι που σημαίνει πολλά για την αξία του, υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για ένα δεινό σκόρερ που έχει λαμπρό μέλλον μπροστά του.

TA 5 ΚΟΡΥΦΑΙΑ «ΚΑΝΟΝΙΑ» ΤΗΣ WATERPOLO LEAGUE είναι:

Νίκολα Μπογκντάνοβιτς 111 (Απόλλων Σμύρνης) Χανς Ντάουμπε 82 (Απόλλων Σμύρνης) Αλέξανδρος Γούνας 78 (Πανιώνιος) Γρηγόρης Γιαννόπουλος 72 (ΑΝΟ Γλυφάδας) Ανδρέας Μπιτσάκος 70 (Πανιώνιος).

