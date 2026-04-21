«Πυροβόλο» φέτος ο Ανδρέας Μπιτσάκος
Ολοκληρώθηκε η Β΄ ‘ φάση της Waterpolo League Ανδρών ολοκληρώθηκε και πλέον έγινε γνωστό σε ποιον θα καταλήξει ο τίτλος του πρώτου σκόρερ.
Για 4η συνεχόμενη φορά ο Νίκολα Μπογκντάνοβιτς αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ όμως η πρώτη πεντάδα έχει ένα δικό μας, τον Πατρινό Ανδρέα Μπιτσάκου που φέτος κάνει εξαιρετική σεζόν με τον Πανιώνιο.
Ο πατρινός πολίστας σημείωσε συνολικά 70 γκολ και είναι ο τρίτος καλύτερος Έλληνας στον πίνακα των σκόρερ, κάτι που σημαίνει πολλά για την αξία του, υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για ένα δεινό σκόρερ που έχει λαμπρό μέλλον μπροστά του.
TA 5 ΚΟΡΥΦΑΙΑ «ΚΑΝΟΝΙΑ» ΤΗΣ WATERPOLO LEAGUE είναι:
- Νίκολα Μπογκντάνοβιτς 111 (Απόλλων Σμύρνης)
- Χανς Ντάουμπε 82 (Απόλλων Σμύρνης)
- Αλέξανδρος Γούνας 78 (Πανιώνιος)
- Γρηγόρης Γιαννόπουλος 72 (ΑΝΟ Γλυφάδας)
- Ανδρέας Μπιτσάκος 70 (Πανιώνιος).
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News