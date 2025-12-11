Ραγδαίες εξελίξεις στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στέλνει τον Ξυλούρη στον Εισαγγελέα μετά την άρνηση να καταθέσει – ΖΩΝΤΑΝΑ

Μετά από μια συνεδρίαση όπου ο Γιώργος Ξυλούρης αρνήθηκε να απαντήσει σχεδόν σε κάθε ερώτηση, επικαλούμενος το δικαίωμα σιωπής, η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να στείλει άμεσα τα πρακτικά στον Εισαγγελέα. Η κίνηση θεωρείται μείζονος σημασίας, καθώς σηματοδοτεί την επίσημη εμπλοκή της Δικαιοσύνης για την εξέταση της συμπεριφοράς του μάρτυρα, ενώ η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για πολιτική εργαλειοποίηση της διαδικασίας.

Η παρουσία του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίχθηκε σε πλήρη σύγκρουση με τα μέλη της. Ο μάρτυρας, γνωστός ως «Φραπές», δήλωσε από την έναρξη ότι «ξεφτιλίζεται περισσότερο και από εγκληματία» και πως η δημοσιότητα τον έχει οδηγήσει σε προσωπικό και οικογενειακό αδιέξοδο. Παρά τις δραματικές αναφορές του, αρνήθηκε να καταθέσει οτιδήποτε, επικαλούμενος συνεχώς το δικαίωμα της σιωπής.

Η Νέα Δημοκρατία, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ανακοίνωσε ότι τα πρακτικά θα αποσταλούν στον Εισαγγελέα, κάνοντας λόγο για περιφρόνηση της διαδικασίας και άρνηση συνεργασίας με την Επιτροπή. Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, «η σημερινή στάση του μάρτυρα απέδειξε αδυναμία να δώσει πειστικές εξηγήσεις και επίμονη άρνηση να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα».

Το κυβερνών κόμμα υποστηρίζει ότι η επιλεκτική διάθεση του μάρτυρα να τοποθετηθεί μόνο σε σημεία που αφορούν την κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου ενισχύει την ανάγκη δικαστικής διερεύνησης, τονίζοντας ότι η Επιτροπή δεν μπορεί «να λειτουργεί υπό τέτοιες συνθήκες».

Στην ανακοίνωση της ΝΔ σημειώνεται: «Για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής και να προχωρήσει η έρευνα με σοβαρότητα, τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω».

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί επίσημη είσοδο της Δικαιοσύνης στη διαδικασία και ανοίγει νέο κεφάλαιο στην υπόθεση, καθώς εξετάζεται εάν ο μάρτυρας παραβίασε τις υποχρεώσεις του ή αν η στάση του συνιστά άρνηση μαρτυρίας.

Στο μεταξύ, η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για προσπάθεια εκφοβισμού του μάρτυρα και για πολιτική εργαλειοποίηση της Εξεταστικής. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε αυτόφωρη διαδικασία, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι ο μάρτυρας δεν έχει δικαίωμα συνεχούς επίκλησης της σιωπής, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε ανοιχτά τον Ξυλούρη για συγκάλυψη και «εξάρτηση από την κυβέρνηση».

Η συνεδρίαση διεκόπη λίγο πριν το μεσημέρι, ενώ το επόμενο βήμα πλέον μεταφέρεται από τη Βουλή στα χέρια της Δικαιοσύνης.

