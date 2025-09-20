Ραντεβού Ζελένσκι – Τραμπ στον ΟΗΕ με φόντο την ειρήνη και τη Ρωσία

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, με το βλέμμα στραμμένο στην πορεία του πολέμου και τις διεθνείς πιέσεις προς τη Μόσχα.

20 Σεπ. 2025 13:48
Pelop News

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει συνάντηση με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το ραντεβού με τον Τραμπ έχει ήδη κλειδώσει, με τις δηλώσεις του να δίνονται στη δημοσιότητα σήμερα, αφού ίσχυε προσωρινό εμπάργκο. Ο ίδιος σημείωσε ότι στην ατζέντα της συζήτησης θα βρεθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα απαιτηθούν σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, καθώς και η ανάγκη για ενίσχυση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας.

Η συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται σε μια περίοδο που το ουκρανικό μέτωπο παραμένει ρευστό, ενώ η διεθνής κοινότητα αναζητά τρόπους για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης.
