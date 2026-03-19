Ρε φίλε πώς γίνονται αυτά; Κεκλεισμένων των θυρών το Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ

19 Μαρ. 2026 17:56
Pelop News

Δεν παραποιείται έτσι η διοργάνωση; Αυτό ρωτούν πολλοί, καθώς με τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή τα παιχνίδια στην Euroleague ομάδων από το Ισραήλ διεξάγονται χωρίς κόσμο.

Έτσι κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 33η αγωνιστική στη Euroleague (24.03.2026, 22:00).

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα Μέσα στην Ισπανία, συγκεκριμένη η απόφαση πάρθηκε για λόγους ασφαλείας και υπό τον φόβο των έντονων αντιδράσεων που μπορεί να προκαλέσει η παρουσία της ομάδας από το Ισραήλ στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Έτσι, το παιχνίδι για την 33η αγωνιστική της Euroleague (24.03.2026, 22:00), θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις κερκίδες της «Movistar Arena».

Να θυμίσουμε ότι η Μπασκόνια έχει ανακοινώσει ότι οι εντός έδρας αγώνες της για την 34η και 36η αγωνιστική της Euroleague, κόντρα σε Χαποέλ Τελ Αβίβ και Μακάμπι Τελ Αβίβ, αντίστοιχα, θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία θεατών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ