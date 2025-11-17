Ρευστό σκηνικό

17 Νοέ. 2025 7:16
Η πολιτική εικόνα στον Δήμο Πατρέων δύο χρόνια μετά τις εκλογές του 2023 δείχνει μια σταδιακή αποδυνάμωση της κυριαρχίας Πελετίδη, σύμφωνα με τη σημερινή ανάλυση της «Π» (Σελ. 08-09).

Η συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές μειώνεται συνεχώς, γεγονός που κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι το «ταβάνι» του νυν δημάρχου βρίσκεται κάτω από το 50%, ενώ ο Κ. Σβόλης εμφανίζεται ως αντίπαλος με αυξημένη δυνητική ψήφο.

Αν και ο Πελετίδης καταγράφει σημαντικό έργο σε υποδομές και κοινωνική πολιτική, οι ιδεολογικές του αγκυλώσεις και η διοικητική αδυναμία θεωρείται ότι περιορίζουν τις δυνατότητες της πόλης, η οποία εισέρχεται σε μια ρευστή πολιτική περίοδο.

