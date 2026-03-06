Ρεκόρ μεταναστευτικών ροών σε Γαύδο και Κρήτη

Έντονη πίεση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη νότια Κρήτη και τη Γαύδο, με «έκρηξη» μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, από τις 04:00 έως τις 09:00 της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026, διασώθηκαν συνολικά 346 μετανάστες σε επτά διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν σκάφη του Λιμενικού, εναέρια μέσα της Frontex και, σε μία περίπτωση, φορτηγό πλοίο. Οι αφίξεις τις τελευταίες ημέρες είναι ιδιαίτερα αυξημένες, κυρίως λόγω βελτίωσης καιρικών συνθηκών. Χθες, μέσα σε 24 ώρες, έφτασαν 456 μετανάστες στη Γαύδο και την Κρήτη, κυρίως άνδρες από Πακιστάν, Αφγανιστάν, Μπανγκλαντές, Σουδάν και Αίγυπτο.

Το 2025, ο συνολικός αριθμός μεταναστών που κατέθεσαν αίτημα ασύλου στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 20% σε σχέση με το 2024 (48.771 έναντι 62.116). Ωστόσο, η Κρήτη και η Γαύδος παραμένουν το κύριο σημείο εισόδου, με 19.800 αφίξεις το 2025.

Επιφυλακή για ροές από Ιράν & Αφγανιστάν

Η κλιμάκωση νότια της Κρήτης συμπίπτει με έντονο προβληματισμό στην Αθήνα λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, προετοιμάζεται για πιθανές ροές προσφύγων από Ιράν και γειτονικές χώρες, ανάλογα με τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Κυβερνητικοί κύκλοι επισημαίνουν δύο βασικούς φόβους:

Ενδεχόμενη κατάρρευση του Ιράν μπορεί να απελευθερώσει μεγάλες ομάδες Αφγανών που σήμερα συγκρατούνται εκεί, προκαλώντας νέο κύμα.

Εσωτερικές συγκρούσεις στο Ιράν ενδέχεται να οδηγήσουν σε μετακινήσεις πληθυσμού προς ασφαλέστερες περιοχές.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε διεύρυνση της παρακολούθησης Ιρανών αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα. Η εξέταση αιτημάτων Ιρανών πολιτών «παγώνει» προσωρινά λόγω της απρόβλεπτης κατάστασης στη χώρα, χωρίς ωστόσο να θίγεται το δικαίωμά τους να καταθέσουν αίτημα ασύλου.

