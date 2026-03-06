Ρεκόρ μεταναστευτικών ροών σε Γαύδο και Κρήτη

346 μετανάστες διασώθηκαν νότια Κρήτης και Γαύδου σε 5 ώρες. Αυξημένες αφίξεις από Λιβύη.

Ρεκόρ μεταναστευτικών ροών σε Γαύδο και Κρήτη
06 Μαρ. 2026 11:09
Pelop News

Έντονη πίεση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη νότια Κρήτη και τη Γαύδο, με «έκρηξη» μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, από τις 04:00 έως τις 09:00 της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026, διασώθηκαν συνολικά 346 μετανάστες σε επτά διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν σκάφη του Λιμενικού, εναέρια μέσα της Frontex και, σε μία περίπτωση, φορτηγό πλοίο. Οι αφίξεις τις τελευταίες ημέρες είναι ιδιαίτερα αυξημένες, κυρίως λόγω βελτίωσης καιρικών συνθηκών. Χθες, μέσα σε 24 ώρες, έφτασαν 456 μετανάστες στη Γαύδο και την Κρήτη, κυρίως άνδρες από Πακιστάν, Αφγανιστάν, Μπανγκλαντές, Σουδάν και Αίγυπτο.

Το 2025, ο συνολικός αριθμός μεταναστών που κατέθεσαν αίτημα ασύλου στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 20% σε σχέση με το 2024 (48.771 έναντι 62.116). Ωστόσο, η Κρήτη και η Γαύδος παραμένουν το κύριο σημείο εισόδου, με 19.800 αφίξεις το 2025.

Επιφυλακή για ροές από Ιράν & Αφγανιστάν

Η κλιμάκωση νότια της Κρήτης συμπίπτει με έντονο προβληματισμό στην Αθήνα λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, προετοιμάζεται για πιθανές ροές προσφύγων από Ιράν και γειτονικές χώρες, ανάλογα με τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Κυβερνητικοί κύκλοι επισημαίνουν δύο βασικούς φόβους:

  • Ενδεχόμενη κατάρρευση του Ιράν μπορεί να απελευθερώσει μεγάλες ομάδες Αφγανών που σήμερα συγκρατούνται εκεί, προκαλώντας νέο κύμα.
  • Εσωτερικές συγκρούσεις στο Ιράν ενδέχεται να οδηγήσουν σε μετακινήσεις πληθυσμού προς ασφαλέστερες περιοχές.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε διεύρυνση της παρακολούθησης Ιρανών αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα. Η εξέταση αιτημάτων Ιρανών πολιτών «παγώνει» προσωρινά λόγω της απρόβλεπτης κατάστασης στη χώρα, χωρίς ωστόσο να θίγεται το δικαίωμά τους να καταθέσουν αίτημα ασύλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:25 Οριακή υποχώρηση του Ευρώ
12:22 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Ντούβα – Το συγκινητικό αντίο
12:17 Βρετανική προειδοποίηση για τρομοκρατικό κίνδυνο στην Κύπρο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
12:16 Πάτρα: Ολοκληρώνεται ο ποδηλατοδρόμος στην Κανάρη ΦΩΤΟ
12:09 Τραμπ για Ιράν: «Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμετάσχουν στην επιλογή του επόμενου ηγέτη»
12:07 6 Μαρτίου – Μήνυμα του Γιώργου Κολλιόπουλου για την Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού
12:03 Πέθανε ο Δημήτρης Τσιγκούνης – Ιστορικό στέλεχος της ΝΔ και επί 28 χρόνια δήμαρχος Λεωνιδίου
12:00 Αύξηση των κλοπών και των διαρρήξεων στην Αχαΐα: Ποιες περιοχές επιλέγουν
11:57 Τουρκική πρόκληση με Δένδια: «Μην παίζεις με τη φωτιά, Νίκο» γράφει η Sabah για τους Patriot στην Κάρπαθο
11:54 Βίτσα Ζαγορίου: Το πέτρινο στολίδι, τι να δείτε
11:51 Ζαχαράκη για τη σχολική βία: «Καμία μορφή εκφοβισμού δεν έχει θέση στα σχολεία»
11:47 Ο Τσιτσιπάς θα παίξει μαζί με τον Τζόκοβιτς
11:41 Διαδοχικές διασώσεις μεταναστών νότια της Κρήτης: Περίπου 400 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε λίγες ώρες
11:35 Επίσκεψη της ΑΕΚ στις ακαδημίες του Άτλαντα
11:33 Αραβικά ΜΜΕ: Φήμες για εκτέλεση του Ιρανού στρατηγού Ισμαήλ Καανί ως πράκτορα της Μοσάντ
11:30 Morgan Stanley: Η διάρκεια του πολέμου Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ κλειδί για τις αγορές
11:28 «Πεζόδρομος Τέχνης» στην Παντανάσσης: Μουσική, ζωγραφική και θέατρο δρόμου στο κέντρο της Πάτρας
11:24 Βρετάνια: Χειροπέδες σε 4 άνδρες για κατασκοπεία
11:22 Χρηματιστήριο: Φρένο στις ανοδικές τάσεις
11:21 ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προκάλεσε σύγκρουση και εξαφανίστηκε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ