Ρεκόρ συμμετοχής για το North Evia Pass 2025: 81.651 αιτήσεις για 5.566 vouchers διακοπών

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το North Evia Pass 2025, το πρόγραμμα ενίσχυσης του τουρισμού στη Βόρεια Εύβοια που επλήγη από τις πυρκαγιές του 2021.

Συνολικά κατατέθηκαν 85.804 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 81.651 έγιναν οριστικές. Η συμμετοχή κατανεμήθηκε σχεδόν ισότιμα μεταξύ των δύο δήμων της περιοχής: 51% αφορούσε τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και 49% τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας.

Δικαιούχοι ήταν ενήλικες φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που δεν διαμένουν μόνιμα στην Εύβοια και δεν υπήρχαν εισοδηματικά κριτήρια. Η υποβολή πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με ταυτοποίηση μέσω Taxisnet, από τις 24 έως τις 29 Οκτωβρίου 2025.

Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων διενεργήθηκε ηλεκτρονική κλήρωση από τον φορέα υλοποίησης, από την οποία αναδείχθηκαν 5.566 τελικοί δικαιούχοι άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας αξίας 150 ευρώ έκαστος. Η κατανομή ήταν απόλυτα ισόποση:

Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού: 2.783 δικαιούχοι (1.392 για τη Φάση 1 – Νοέμβριος 2025 και 1.391 για τη Φάση 2 – Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2026)

Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας: 2.783 δικαιούχοι (ίδια κατανομή στις δύο φάσεις)

Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στις 31 Οκτωβρίου 2025 στην ιστοσελίδα vouchers.gov.gr/northeviapass2025 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν την αίτησή τους με τους κωδικούς Taxisnet.

Οι άυλες ψηφιακές κάρτες της Φάσης 1 (Νοέμβριος 2025) εκδόθηκαν στις 6 Νοεμβρίου 2025 και οι δικαιούχοι ενημερώθηκαν με email και SMS. Οι κάρτες της Φάσης 2 θα εκδοθούν πριν από την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου το 2026.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας χαρακτηρίζει τη διαδικασία «πλήρως επιτυχημένη», επισημαίνοντας την ευκολία και την ταχύτητα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς και το υψηλό ενδιαφέρον των πολιτών για τη στήριξη της Βόρειας Εύβοιας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



