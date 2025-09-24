Ρέμα θυσία για γήπεδο: Αυθαίρετη μετατόπιση και σύλληψη στον Εύοσμο

Ένας 38χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος ότι άλλαξε τη φυσική κοίτη ρέματος και κατέλαβε δημόσια έκταση για να φτιάξει ποδοσφαιρικό γήπεδο, προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση.

24 Σεπ. 2025 11:09
Pelop News

Παράνομη και αυθαίρετη μετατόπιση της φυσικής κοίτης ρέματος, καθώς και κατάληψη δημόσιας έκτασης στον Εύοσμο, διαπιστώθηκε στο πλαίσιο προανάκρισης που διενήργησε το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση συνελήφθη 38χρονος Έλληνας, υπεύθυνος και συνδιαχειριστής επιχείρησης, ο οποίος με χρήση μηχανημάτων έργων και ανατρεπόμενου φορτηγού προχώρησε σε εργασίες διάστρωσης με χαλίκι σε δημόσια έκταση, όπου προηγουμένως βρισκόταν η κοίτη του ρέματος, με σκοπό την κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ίδιος τον Νοέμβριο του 2024 είχε προχωρήσει σε παράνομη μετατόπιση της κοίτης του ρέματος, με στόχο την επέκταση όμορου αγροτεμαχίου που του ανήκε. Παρά τις εντολές συναρμόδιων Υπηρεσιών να αποκαταστήσει την κοίτη μετά από αυτοψίες, εκείνος προχώρησε σε νέα αυθαίρετη ενέργεια, συνεχίζοντας την κατασκευή του γηπέδου.

Οι πράξεις του έγιναν χωρίς τις απαραίτητες περιβαλλοντικές και πολεοδομικές άδειες, προκαλώντας ρύπανση και υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, μεταβολή της γεωμορφολογίας και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
