Ρεύμα: Χωρίς ανατροπές τα τιμολόγια Φεβρουαρίου, πού πληρώνεις λιγότερα

Τα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τον Φεβρουάριο 2026 παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερά σε σχέση με τον Ιανουάριο, με ελάχιστες και περιορισμένες μεταβολές. Η σταθεροποίηση αυτή αντανακλά τη σχετική ηρεμία που καταγράφηκε στη χονδρεμπορική αγορά τον Ιανουάριο, όπου η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 108,67 €/MWh, ελαφρώς χαμηλότερα από τα 110 €/MWh του Δεκεμβρίου.
Για ακόμη έναν μήνα, το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο της αγοράς προσφέρεται από τη ΔΕΗ με χρέωση 13,9 λεπτά/kWh (αμετάβλητη σε σχέση με τον Ιανουάριο). Στον αντίποδα, η υψηλότερη τιμή παραμένει στη Zenith στα 25,25 λεπτά/kWh.
Οι καθετοποιημένοι όμιλοι (ΔΕΗ, Protergia, ΗΡΩΝ) διατηρούν τις χρεώσεις τους κοντά ή κάτω από τα 15 λεπτά/kWh, καλύπτοντας πάνω από το 80% της λιανικής αγοράς. Η μέση σταθμισμένη τιμή για τους πελάτες αυτών των τριών παρόχων διαμορφώνεται στα 14,86 λεπτά/kWh. Όταν συμπεριληφθούν όλοι οι προμηθευτές, η μέση τιμή της αγοράς ανεβαίνει στα 18,876 λεπτά/kWh.
Αναλυτικά οι τιμές πράσινων τιμολογίων Φεβρουαρίου 2026 (χωρίς ΦΠΑ):
- ΔΕΗ → 13,9 λεπτά/kWh (αμετάβλητη)
- ΗΡΩΝ → 14,76 λεπτά/kWh (αμετάβλητη)
- Protergia → 15,9 λεπτά/kWh (αμετάβλητη)
- ΕΛΙΝ → 16,49 λεπτά/kWh (μείωση ~0,77 λεπτά από 17,263 λεπτά τον Ιανουάριο)
- Enerwave → 15,9 λεπτά/kWh για τις πρώτες 100 kWh, 24,169 λεπτά/kWh για υπερβάλλουσα κατανάλωση (αμετάβλητη δομή)
- Φυσικό Αέριο → 20,9 λεπτά/kWh (αμετάβλητη)
- NRG → 20,9 λεπτά/kWh (αύξηση ~1 λεπτό από 19,9 λεπτά)
- Volton → 21,784 λεπτά/kWh (αύξηση ~1,25 λεπτά από 20,53 λεπτά)
- Zenith → 25,25 λεπτά/kWh (σχεδόν αμετάβλητη)
Οι περισσότεροι πάροχοι επέλεξαν τη διατήρηση των τιμών τους, απορροφώντας εν μέρει τις όποιες πιέσεις από τη χονδρεμπορική αγορά. Οι ελαφρές αυξήσεις σε NRG και Volton και η μείωση στην ΕΛΙΝ αποτελούν τις μοναδικές αξιόλογες μεταβολές του μήνα.
Η εικόνα σταθερότητας αναμένεται να διατηρηθεί και τον επόμενο μήνα, εφόσον δεν υπάρξουν σημαντικές αναταράξεις στη διεθνή αγορά φυσικού αερίου και ενέργειας.
