Ρεύμα: Χωρίς ανατροπές τα τιμολόγια Φεβρουαρίου, πού πληρώνεις λιγότερα

Ρεύμα: Χωρίς ανατροπές τα τιμολόγια Φεβρουαρίου, πού πληρώνεις λιγότερα
02 Φεβ. 2026 10:47
Pelop News

Τα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τον Φεβρουάριο 2026 παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερά σε σχέση με τον Ιανουάριο, με ελάχιστες και περιορισμένες μεταβολές. Η σταθεροποίηση αυτή αντανακλά τη σχετική ηρεμία που καταγράφηκε στη χονδρεμπορική αγορά τον Ιανουάριο, όπου η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 108,67 €/MWh, ελαφρώς χαμηλότερα από τα 110 €/MWh του Δεκεμβρίου.

Διαβάστε επίσης: Πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος: Ξεκίνησε η δυναμική τιμολόγηση στην Ελλάδα, πώς διαμορφώνεται η χρέωση ανά ώρα

Για ακόμη έναν μήνα, το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο της αγοράς προσφέρεται από τη ΔΕΗ με χρέωση 13,9 λεπτά/kWh (αμετάβλητη σε σχέση με τον Ιανουάριο). Στον αντίποδα, η υψηλότερη τιμή παραμένει στη Zenith στα 25,25 λεπτά/kWh.

Οι καθετοποιημένοι όμιλοι (ΔΕΗ, Protergia, ΗΡΩΝ) διατηρούν τις χρεώσεις τους κοντά ή κάτω από τα 15 λεπτά/kWh, καλύπτοντας πάνω από το 80% της λιανικής αγοράς. Η μέση σταθμισμένη τιμή για τους πελάτες αυτών των τριών παρόχων διαμορφώνεται στα 14,86 λεπτά/kWh. Όταν συμπεριληφθούν όλοι οι προμηθευτές, η μέση τιμή της αγοράς ανεβαίνει στα 18,876 λεπτά/kWh.

Αναλυτικά οι τιμές πράσινων τιμολογίων Φεβρουαρίου 2026 (χωρίς ΦΠΑ):

  • ΔΕΗ → 13,9 λεπτά/kWh (αμετάβλητη)
  • ΗΡΩΝ → 14,76 λεπτά/kWh (αμετάβλητη)
  • Protergia → 15,9 λεπτά/kWh (αμετάβλητη)
  • ΕΛΙΝ → 16,49 λεπτά/kWh (μείωση ~0,77 λεπτά από 17,263 λεπτά τον Ιανουάριο)
  • Enerwave → 15,9 λεπτά/kWh για τις πρώτες 100 kWh, 24,169 λεπτά/kWh για υπερβάλλουσα κατανάλωση (αμετάβλητη δομή)
  • Φυσικό Αέριο → 20,9 λεπτά/kWh (αμετάβλητη)
  • NRG → 20,9 λεπτά/kWh (αύξηση ~1 λεπτό από 19,9 λεπτά)
  • Volton → 21,784 λεπτά/kWh (αύξηση ~1,25 λεπτά από 20,53 λεπτά)
  • Zenith → 25,25 λεπτά/kWh (σχεδόν αμετάβλητη)

Οι περισσότεροι πάροχοι επέλεξαν τη διατήρηση των τιμών τους, απορροφώντας εν μέρει τις όποιες πιέσεις από τη χονδρεμπορική αγορά. Οι ελαφρές αυξήσεις σε NRG και Volton και η μείωση στην ΕΛΙΝ αποτελούν τις μοναδικές αξιόλογες μεταβολές του μήνα.

Η εικόνα σταθερότητας αναμένεται να διατηρηθεί και τον επόμενο μήνα, εφόσον δεν υπάρξουν σημαντικές αναταράξεις στη διεθνή αγορά φυσικού αερίου και ενέργειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:09 Σοβαρή κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Έκλεισε και στα δύο ρεύματα το τμήμα από Άρτα μέχρι Αμφιλοχία ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:07 Σημαντικό βήμα για την εκεχειρία, άνοιξε σύνορο στη Γάζα
11:00 Άμνετ: Όταν το πένθος γεννά αθανασία
10:53 Μητσοτάκης για Συνταγματική Αναθεώρηση: «Ώρα για τολμηρές τομές»
10:52 Νέα υποχώρηση του bitcoin, δείτε που έφτασε
10:47 Ρεύμα: Χωρίς ανατροπές τα τιμολόγια Φεβρουαρίου, πού πληρώνεις λιγότερα
10:44 Πάτρα: Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στο Χάραμα
10:41 Μεντβέντεφ: «Ο κόσμος γίνεται πολύ επικίνδυνος»
10:36 «Και ο μήνας έχει…ΟΚΤΩ»: Μουσικοχορευτική παράσταση της Πολυφωνικής στο «Royal Theater»
10:30 Πάτρα: Ληστής ετών… 15 και με «παρελθόν»
10:21 ΕΡΓΑΝΗ: Πόσο έφτασε ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2025
10:13 Αυτός είναι ο αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών στον δρόμο για το μετάλλιο
10:11 Ώρα Πατρών: Χωρίς πυξίδα και χωρίς σχέδιο για το τρένο
10:02 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:55 Θαλάσσιο μέτωπο: Μετά το καλοκαίρι τα σπουδαία
9:46 Φάμελλος: Συνάντηση με Βαρθολομαίο – Στήριξη ΣΥΡΙΖΑ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
9:33 Το ΜΙΔΑ βάζει τάξη στα ακίνητα: Πότε και τι πρέπει να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες στο νέο Μητρώο Ακινήτων
9:26 Εκπαιδευτικοί: Στάσεις εργασίας καθηγητών και δασκάλων
9:20 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Missing Alert στη Γερμανία, που στρέφονται οι έρευνες
9:12 Ρώμη: Μπαίνει εισιτήριο στη Φοντάνα ντι Τρέβι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ