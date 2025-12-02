Ρεύμα: Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια τον Δεκέμβριο, μικρές διαφοροποιήσεις από τους παρόχους

Σταθερές παραμένουν για τον Δεκέμβριο οι τιμές στα ειδικά «πράσινα» τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, με την πλειονότητα των παρόχων να διατηρεί τις χρεώσεις στα επίπεδα του Νοεμβρίου. Οι μεταβολές περιορίζονται σε λίγους, κυρίως μικρότερους, προμηθευτές που επέλεξαν οριακές αυξομειώσεις στην κιλοβατώρα.

Την ίδια ώρα, η χονδρική αγορά ενέργειας κατέγραψε μικρή αποκλιμάκωση τον Νοέμβριο, με τη μέση τιμή να υποχωρεί κατά 5,18% σε μηνιαία βάση, λόγω χαμηλότερων τιμών στο δεύτερο μισό του μήνα.

Τα τιμολόγια ανά πάροχο

Η ΔΕΗ διατηρεί σταθερή την τελική τιμή του οικιακού πράσινου τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh για τις δύο βασικές κλίμακες (0–200 kWh και 201–500 kWh). Αύξηση σημειώνεται μόνο στην κατανάλωση άνω των 500 kWh, όπου η χρέωση διαμορφώνεται στα 0,16619 €/kWh. Αντίθετα, στη νυχτερινή ζώνη καταγράφεται μικρή μείωση στα 0,12333 €/kWh.

Η Protergia κρατά αμετάβλητη την τιμή του Value Special στα 0,159 €/kWh με όρους συνέπειας.

Ο ΗΡΩΝ διατηρεί το BASIC HOME στα 0,1476 €/kWh, ενώ η Enerwave (πρώην Elpedison) διατηρεί σταθερή χρέωση 0,15241 €/kWh για κατανάλωση έως 100 kWh και μειώνει τη δεύτερη κλίμακα στα 0,23194 €/kWh.

Η ZENITH προχωρά σε οριακή αύξηση, από 0,25227 €/kWh σε 0,25252 €/kWh.

Αμετάβλητη παραμένει η χρέωση της NRG στα 0,197 €/kWh, ενώ η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας αυξάνει τη χρέωση στα 0,209 €/kWh.

Η Volton κινείται ελαφρώς ανοδικά, στα 0,19961 €/kWh, ενώ η Eunice μειώνει αισθητά στα 0,16425 €/kWh. Αντίστοιχη σημαντική μείωση καταγράφει η ΕΛΙΝΟΙΛ στα 0,15671 €/kWh.

Η OTE Estate διατηρεί τιμή 0,1584 €/kWh, ενώ η Solar Energy αυξάνει ελαφρά στα 0,17898 €/kWh, καταργώντας παράλληλα το πάγιο των 5 ευρώ.

Τάσεις στη χονδρική αγορά

Σύμφωνα με το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, η μέση τιμή χονδρικής τον Νοέμβριο διαμορφώθηκε στα 106,45 €/MWh έναντι 112,26 €/MWh τον Οκτώβριο. Η μέγιστη τιμή ενδοημερήσιας διαπραγμάτευσης υποχώρησε στα 347,85 €/MWh, ενώ συνεχίστηκαν τα φαινόμενα αρνητικών τιμών, με χαμηλό -4,50 €/MWh.

Στην παραγωγή, η συμμετοχή των ΑΠΕ παρέμεινε σχεδόν σταθερή (43,9%), ενώ το φυσικό αέριο κατέγραψε σημαντική μείωση στο 37,25%. Ο λιγνίτης ενισχύθηκε στο 4,42%, ενώ οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν στο 8,08%.

