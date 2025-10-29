Ροδόπη: 51χρονος κατηγορείται για την άγρια δολοφονία του πατέρα του μέσα στο σπίτι τους

Γύρω στις 4 τα ξημερώματα γείτονας ειδοποίησε την αστυνομία για φασαρία στο σπίτι της οικογένειας. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον ηλικιωμένο νεκρό στο εσωτερικό της οικίας και τον 51χρονο να κάθεται ατάραχος δίπλα του.

Ροδόπη: 51χρονος κατηγορείται για την άγρια δολοφονία του πατέρα του μέσα στο σπίτι τους
29 Οκτ. 2025 16:52
Pelop News

Τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Ίασμο Ροδόπης, όπου ένας 51χρονος άνδρας φέρεται να προκάλεσε τον θάνατο του 82χρονου πατέρα του μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, γύρω στις 4 τα ξημερώματα γείτονας ειδοποίησε την αστυνομία για φασαρία στο σπίτι της οικογένειας. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον ηλικιωμένο νεκρό στο εσωτερικό της οικίας και τον 51χρονο να κάθεται ατάραχος δίπλα του.

Ο άτυχος άνδρας έφερε κηλίδες αίματος στο πρόσωπο και στην κοιλιακή χώρα, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, έφερε σωματικές κακώσεις από θλων όργανο στο μέτωπο και στη δεξιά κροταφική χώρα. Τα χτυπήματα, ωστόσο, δεν προκάλεσαν άμεσα τον θάνατό του — ο οποίος αποδόθηκε σε καρδιακή ανακοπή.

Στον χώρο βρέθηκε και ένα μπαστούνι υποβοήθησης κίνησης, το οποίο κατασχέθηκε από τις Αρχές ως πιθανό μέσο τέλεσης του εγκλήματος. Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά ενδοοικογενειακή βία με θανατηφόρα σωματική βλάβη.

Ψυχιατρικό ιστορικό ο 51χρονος δράστης
Ο φερόμενος ως δράστης, Μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και να έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εκ νέου σε ψυχιατρική μονάδα για νοσηλεία και αξιολόγηση.

Οι έρευνες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης συνεχίζονται, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η οικογενειακή τραγωδία.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:08 Πάτρα: Ο 17χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, απολογείται την Παρασκευή
19:58 Ο Μήτογλου για τρία ακόμη χρόνια παραμένει στον Παναθηναϊκό
19:46 «Όλοι οι παππούδες παίρνουν ρούχα στα εγγόνια τους. Εγώ τι παίρνω; Ένα κεράκι και πάω και κάθομαι στο μνήμα» ΦΩΤΟ
19:37 Ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος αύριο (30/10/2025), χωρίς όμως να υπάρχουν πιθανότητες για βροχές
19:36 Το «Δέντρο των Ξωτικών» και τα Έξι Βασίλεια των Χριστουγέννων!
19:26 Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στη Τζαμάικα, τουλάχιστον 30 νεκροί!
19:15 Σουδάν: Πτώματα χιλιάδων γυναικών και παιδιών σε αιματοβαμμένους δρόμους, απειλείται με αποσταθεροποίηση ολόκληρη η Ανατολική Αφρική
19:10 Ομόφωνα εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός για τους κοινόχρηστους χώρους της Πάτρας – Πότε θα εφαρμοστεί
19:06 Πρωτοφανής απόφαση, 15 χρόνια στο συνοδηγό για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο
19:02 «Απόβαση» διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια από αγρότες της Αχαΐας
18:55 Γαλλία: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχθηκαν «εν μέρει» τη συμμετοχή τους στη ληστεία του Λούβρου
18:48 Ν. Παπανδρέου: Ακροδεξιά Οργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
18:43 Κορδός στον Peloponnisos FM: «Το όραμα μας για τις ακαδημίες της ΕΑΠ»
18:31 Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο Πεντάγωνο, τα αποκαλυπτήρια, ΒΙΝΤΕΟ
18:24 Ξέχασαν 80χρονη επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου σε νησί και τη βρήκαν νεκρή!
18:23 Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2026 αναδεικνύει το έλλειμμα ηγεσίας της
18:18 Γάζα: Γιατί η εκεχειρία βρίσκεται πλέον σε τεντωμένο σχοινί
18:08 Μαστεκτομή και Άμεση Αποκατάσταση: Ένα Χειρουργείο για Καλύτερη Ποιότητα Ζωής
18:04 Φοινικούντα: Τα κομμάτια του παζλ και το γεμάτο πορτοφόλι του συνεργού της διπλής δολοφονίας
18:00 Καλλιτεχνική επιμέλεια από τον Αλέξανδρο Χάχαλη στην παρουσίαση του βιβλίου της Ζαχαρούλας Παπαδάκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ