Ροδόπη: Συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση παράνομων μεταναστών σε επαρχιακή οδό

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα να οδηγεί ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει δέκα παράνομους μετανάστες και του έκαναν σήμα στάσης.

Ροδόπη: Συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση παράνομων μεταναστών σε επαρχιακή οδό
21 Οκτ. 2025 16:37
Pelop News

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού για διακίνηση παράνομων μεταναστών σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης προχώρησε τη Δευτέρα (20/10) η Αστυνομία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα να οδηγεί ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει δέκα παράνομους μετανάστες και του έκαναν σήμα στάσης.

Ωστόσο, αυτός δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε την πορεία του οδηγώντας επικίνδυνα. Τελικά, ακινητοποίησε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός, αλλά δεν τα κατάφερε και συνελήφθη. Συνελήφθησαν και οι παράνομοι μετανάστες.

Κατασχέθηκαν, το όχημα, χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:04 Βόλος: Μεθυσμένη 74χρονη έκανε άνω κάτω κατάστημα – Έφτυσε αστυνομικό
18:57 Ολυμπιακός: Η Βαρκελώνη έγινε «κόκκινη» από τους οπαδούς των ερυθρολεύκων ΒΙΝΤΕΟ
18:50 Καραϊβική: Με πληροφορίες της CIA οι επιθέσεις των ΗΠΑ κατά των σκαφών με ναρκωτικά
18:43 Super League: Σε απολογία η ΑΕΚ και 4 ακόμα – Καμία δίωξη για το περιστατικό με Λανουά
18:36 Μποζιονέλος στον Peloponnisos FM: «Ξεχωριστό ενδιαφέρον ότι και οι 4 μεγάλες ΠΑΕ παίζουν Ευρώπη»
18:30 Ελευσίνα: 17χρονος απείλησε με πιστόλι μαθητή σε σχολείο – Στο σπίτι του έκρυβε «καλούδια» ΦΩΤΟ
18:23 Μητσοτάκης: Ο Άγνωστος Στρατιώτης δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα κόμμα
18:16 Καυστικό σχόλιο της πρώην συζύγου του Μπισμπίκη για το περιπολικό και τη Βανδή
18:10 Η Δημοκρατία θα ετοιμάσει τη μετά Τραμπ εποχή;
18:03 Αιγιάλεια: Δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης
17:59 Έπιασε ξανά τις 2.000 μονάδες ο Γ.Δ. του Χρηματιστηρίου της Αθήνας
17:53 Νέο ιστορικό ρεκόρ υπογεννητικότητας στην Ιταλία – Συνεχής πτωτική τάση από το 2008
17:45 Μάτικα στον peloponnisos Fm: «Ο φετινός στόχος μας είναι η τριάδα»
17:34 Φρίκη στα Τρίκαλα: «Ήθελα πάντα να τη σκοτώσω» – 18χρονος στραγγάλισε τη μητέρα του με πετσέτα 
17:28 Πάτρα: Μοναδική εμπειρία υψηλών ταχυτήτων με προσομοιωτές F1 σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ
17:27 Λαβρόφ: Αμετάβλητοι από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα οι όροι της Ρωσίας για ειρήνη στην Ουκρανία
17:19 Τέλος ο Γιάννης Παπαδημητρίου από τον Παναθηναϊκό
17:13 Πάτρα: Σε πλήρη εγκατάλειψη οι δρόμοι που οδηγούν στο Πανεπιστήμιο και το ΠΓΝΠ ΦΩΤΟ
17:06 Πρώτη ήττα για τους νέους του Ολυμπιακού, λύγισε από την Μπαρτσελόνα
16:59 Πάτρα: Το έργο Family Secrets έρχεται στο θέατρο act
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ