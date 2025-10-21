Ροδόπη: Συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση παράνομων μεταναστών σε επαρχιακή οδό

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού για διακίνηση παράνομων μεταναστών σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης προχώρησε τη Δευτέρα (20/10) η Αστυνομία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα να οδηγεί ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει δέκα παράνομους μετανάστες και του έκαναν σήμα στάσης.

Ωστόσο, αυτός δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε την πορεία του οδηγώντας επικίνδυνα. Τελικά, ακινητοποίησε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός, αλλά δεν τα κατάφερε και συνελήφθη. Συνελήφθησαν και οι παράνομοι μετανάστες.

Κατασχέθηκαν, το όχημα, χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.

