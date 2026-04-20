Ρόδος: Ελεύθερος μέχρι τη δίκη στο Εφετείο ο γυναικολόγος που είχε καταδικαστεί για βιασμό και ασέλγεια σε 21 ασθενείς

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε σήμερα, 20 Απριλίου, ο 70χρονος γυναικολόγος από τη Ρόδο, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε βαριά ποινή για υποθέσεις βιασμού και ασέλγειας σε βάρος 21 γυναικών, που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη καταγγέλλοντας ότι έπεσαν θύματά του κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεων σε δημόσιο νοσοκομείο του νησιού.

Η απόφαση ελήφθη από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, μετά από σχετική εισαγγελική πρόταση, με αποτέλεσμα ο καταδικασθείς γιατρός να αποφυλακιστεί μέχρι να εξεταστεί η υπόθεσή του σε δεύτερο βαθμό, διαδικασία που έχει προσδιοριστεί για τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Στον 70χρονο επιβλήθηκαν συγκεκριμένοι περιοριστικοί όροι. Ειδικότερα, υποχρεούται να δίνει το «παρών» δύο φορές κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, ενώ του απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα.

Η καταδίκη του το 2025

Ο γυναικολόγος είχε κριθεί ένοχος τον Φεβρουάριο του 2025 και του είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης 73 ετών και 9 μηνών. Από τότε βρισκόταν στη φυλακή, μέχρι τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου που του επιτρέπει να παραμείνει ελεύθερος έως την επανεξέταση της υπόθεσης στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει ισχυρό αντίκτυπο, καθώς οι καταγγελίες αφορούσαν 21 γυναίκες, όλες ασθενείς του, οι οποίες υποστήριξαν ότι ο γιατρός προχώρησε σε πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης κατά τη διάρκεια γυναικολογικών εξετάσεων.

Τι υποστηρίζει ο ίδιος

Από την πρώτη στιγμή, ο 70χρονος γυναικολόγος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Στη γραμμή υπεράσπισής του έχει επιμείνει ότι είναι αθώος και ότι τα όσα έχουν καταγγείλει οι γυναίκες σε βάρος του δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Ρόδου, στις 9 Ιουνίου 2021, είχε απορρίψει στο σύνολό τους τους ισχυρισμούς των καταγγελλουσών, υποστηρίζοντας πως οι αναφορές που περιλαμβάνονταν στις μηνύσεις ήταν ψευδείς.

Πώς άνοιξε η υπόθεση

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης έπειτα από την πρώτη μήνυση που κατατέθηκε τον Αύγουστο του 2020 από μια 55χρονη γυναίκα. Η συγκεκριμένη καταγγελία αποτέλεσε την αφετηρία για να ακολουθήσουν και άλλες γυναίκες, οι οποίες επίσης προσέφυγαν στις δικαστικές Αρχές, καταθέτοντας τις δικές τους καταγγελίες σε βάρος του γιατρού.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η έρευνα διευρύνθηκε, με αποτέλεσμα η υπόθεση να λάβει μεγάλες διαστάσεις και τελικά να οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες, όπου και εκδόθηκε η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση.

Αναμονή για τη νέα δίκη

Το επόμενο κρίσιμο βήμα πλέον είναι η εκδίκαση της υπόθεσης στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο. Μέχρι τότε, ο 70χρονος θα παραμείνει εκτός φυλακής, υπό τους όρους που όρισε το δικαστήριο.

Η απόφαση για την αποφυλάκισή του αναμένεται να προκαλέσει νέο κύκλο συζήτησης γύρω από μια υπόθεση που είχε ήδη συγκλονίσει τη Ρόδο και είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις λόγω της σοβαρότητας των πράξεων για τις οποίες είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως.

